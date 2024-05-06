Минобразования Кыргызстана объявляет конкурс студенческих стартап-проектов

Министерство образования и науки объявляет конкурс стартап-проектов в высших учебных заведениях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По ее данным, мероприятие проводится в целях стимулирования развития молодежного предпринимательства и дальнейшего продвижения бизнес-идей.
Отбираются стартап-проекты по следующим направлениям:
- информационные/цифровые технологии;
- медицина и технологии здравоохранения;
- новые материалы и химические технологии;
- интеллектуальные производственные технологии;
- биотехнологии;
- ресурсосберегающая энергетика;
- аграрные технологии;
- зеленая экономика;
- креативные индустрии;
- сфера услуг.
Документы будут принимать с 10 мая по 10 августа. Подробная информация здесь.