Минобразования Кыргызстана объявляет конкурс студенческих стартап-проектов

Министерство образования и науки объявляет конкурс стартап-проектов в высших учебных заведениях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, мероприятие проводится в целях стимулирования развития молодежного предпринимательства и дальнейшего продвижения бизнес-идей.

Отбираются стартап-проекты по следующим направлениям:

информационные/цифровые технологии;

медицина и технологии здравоохранения;

новые материалы и химические технологии;

интеллектуальные производственные технологии;

биотехнологии;

ресурсосберегающая энергетика;

аграрные технологии;

зеленая экономика;

креативные индустрии;

сфера услуг.

Документы будут принимать с 10 мая по 10 августа. Подробная информация здесь.