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Общество

Минобразования Кыргызстана объявляет конкурс студенческих стартап-проектов

Министерство образования и науки объявляет конкурс стартап-проектов в высших учебных заведениях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

По ее данным, мероприятие проводится в целях стимулирования развития молодежного предпринимательства и дальнейшего продвижения бизнес-идей.

Отбираются стартап-проекты по следующим направлениям:

  • информационные/цифровые технологии;
  • медицина и технологии здравоохранения;
  • новые материалы и химические технологии;
  • интеллектуальные производственные технологии;
  • биотехнологии;
  • ресурсосберегающая энергетика;
  • аграрные технологии;
  • зеленая экономика;
  • креативные индустрии;
  • сфера услуг.

Документы будут принимать с 10 мая по 10 августа. Подробная информация здесь.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293271/
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