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Власть

Тяжелым остается состояние пострадавшего при покушении премьер-министра Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после совершенного на него покушения все еще находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом сообщил «Интерфакс».

Как отмечается, премьер-министру Словакии, возможно, потребуется еще одна операция — на бедре.

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В среду, 15 мая, в городе Гандлове 71-летний мужчина пять раз выстрелил в Роберта Фицо, четыре пули попали в премьер-министра. В ночь на четверг ему сделали операцию, которая длилась пять часов. По свидетельствам медиков, в настоящий момент угрозы его жизни нет.

Виновника стрельбы задержали. Это Юрай Цинтула, писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» (в политорганизации связь с ним отрицают). После задержания он заявил, что не согласен с политикой правительства Словакии.

Накануне президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что смог поговорить с Робертом Фицо в больнице.

Он выразил надежду, что через несколько дней премьер-министр будет в состоянии принимать решения по работе правительства, однако пока что обязанности главы правительства продолжит выполнять вице-премьер Томаш Тараба.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294276/
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