Глава МВД накажет руководителей за нарушения в день Последнего звонка

25 мая, в день Последнего звонка запрещены сбор денег, выпускникам и их родителям проведение вечера в кафе и ресторанах, а также выезды на природу. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, ответственность за обеспечение мер безопасности в этот день возлагается на руководителей общеобразовательных организаций, местные органы власти и на первых руководителей территориальных подразделений органов внутренних дел.

На ответственных сотрудников возлагается обеспечение выполнения указанных мер:

организовать круглосуточные дежурства и патрулирования в общественных местах совместно с ответственными работниками районных и городских отделов образования;

предупредить о запрете массовых мероприятий после официальной части, родители будут нести полную ответственность в рамках закона за жизнь и здоровье учащихся во время торжеств, проводимых вне территории общеобразовательной организации;

должны быть приняты меры по предупреждению и предотвращению несчастных случаев с участием подростков;

запретить подросткам пользоваться транспортными средствами, распивать спиртные напитки, поскольку все это может привести к нежелательным последствиям;

по выявленным фактам нарушений законодательства должны быть приняты строгие меры.

«Если не вовремя будут проведены профилактические работы, что станут причиной допущения негативного развития событий, мы будем рассматривать ответственность руководителей», — отметил министр внутренних дел Улан Ниязбеков.

Глава МВД еще раз потребовал усилить профилактику правонарушений.