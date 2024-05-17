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Общество

Глава МВД накажет руководителей за нарушения в день Последнего звонка

25 мая, в день Последнего звонка запрещены сбор денег, выпускникам и их родителям проведение вечера в кафе и ресторанах, а также выезды на природу. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, ответственность за обеспечение мер безопасности в этот день возлагается на руководителей общеобразовательных организаций, местные органы власти и на первых руководителей территориальных подразделений органов внутренних дел.

На ответственных сотрудников возлагается обеспечение выполнения указанных мер:

  • организовать круглосуточные дежурства и патрулирования в общественных местах совместно с ответственными работниками районных и городских отделов образования;
  • предупредить о запрете массовых мероприятий после официальной части, родители будут нести полную ответственность в рамках закона за жизнь и здоровье учащихся во время торжеств, проводимых вне территории общеобразовательной организации;
  • должны быть приняты меры по предупреждению и предотвращению несчастных случаев с участием подростков;
  • запретить подросткам пользоваться транспортными средствами, распивать спиртные напитки, поскольку все это может привести к нежелательным последствиям;
  • по выявленным фактам нарушений законодательства должны быть приняты строгие меры.

«Если не вовремя будут проведены профилактические работы, что станут причиной допущения негативного развития событий, мы будем рассматривать ответственность руководителей», — отметил министр внутренних дел Улан Ниязбеков.

Глава МВД еще раз потребовал усилить профилактику правонарушений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294265/
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