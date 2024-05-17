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Происшествия

Милиционеры рассказали, за что они доставили в ГУВД Бишкека 29 иностранцев

В главное управление внутренних дел Бишкека доставили 29 иностранцев, сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека. Мероприятие проводили сотрудники Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД совместно с ГКНБ.

«Цель — предотвращение и пресечение нелегальной миграции, соблюдение требований миграционного законодательства. В ГУВД доставлены 29 иностранцев, которые незаконно живут и работают в Бишкеке. На каждого составлен протокол по статье «Нарушение иностранными гражданами установленного порядка пребывания, правил осуществления трудовой деятельности в Кыргызской Республике или транзитного проезда» Кодекса о правонарушениях», — говорится в сообщении.

Общая сумма штрафов, выписанных с 29 иностранцев, – 159 тысяч 500 сомов. Кроме того, проведены разъяснительные работы с иностранными гражданами о соблюдении законодательства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/294279/
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