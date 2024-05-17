Оптические иллюзии. В Бишкеке проходит выставка венгерского художника

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открылась выставка художника Орос Иштвана «Черепа. Оптические иллюзии». Об этом 24.kg сообщили в посольстве Венгрии в КР.

Мероприятие открыли Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Кыргызской Республике Дороги Шандор и начальник управления по развитию искусства Министерства культуры КР Салтанат Мамбетмусаева.

На выставке представлены иллюстрации к средневековой сатирической поэме «Корабль дураков», веками вдохновляющей художников, мыслителей и литераторов.

«Работы Орос Иштвана уникальны тем, что их можно бесконечно открывать для себя заново», — отметил посол Дороги Шандор.

Иштван Орос — известный венгерский художник-график, плакатист и мультипликатор, член Венгерской академии искусств и призер международных фестивалей.

Посольство знакомит кыргызских зрителей с работами известного венгерского художника второй год. В 2023 году в Бишкеке, Оше и Караколе с большим успехом прошли его выставки работ, посвященные анаморфозам и оптическим иллюзиям.

Выставка продлится до 18 мая.