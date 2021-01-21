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Общество

22 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 8.30-12.00 — отрезок улицы Фатьянова;
  • 9.00-13.00 — средняя школа № 88;
  • 9.00-16.00 — улица Нарвская, 62в, 62г, 62д;
  • 9.00-17.00 — улица Малдыбаева, 2;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Медерова, Бектенова, Скрябина, Ялтинской, Пархоменко, Джалиля, Садовой, переулки Днепропетровский, Бийский;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Гагарина, Бар-Булак);
  • 9.30-14.00 — микрорайон «Аламедин-1» (16-21, 29, 29а, 30);
  • 10.00-17.00 — отрезки улиц Табачной, Ибраимова, Куренкеева;
  • 10.30-12.00 — отрезки улиц Чехова, Кулатова;
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Токтогула;
  • 13.00-15.00 — отрезки улиц Ошской, Ашхабадской;
  • 13.00-16.30 — 4-й микрорайон, 8, 30а, 43, 44, 46-49, 46/1.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Садовое (новостройка в районе ГЭС-3), Аламудун (улицы Горького, Алма-Атинская, Чугуева), Кара-Жыгач (улицы Кондучаловой, Виноградная), Пригородное (улицы Горького, Маяковского, Первомайская, Береговая, Садовая, Сибирская), Арашан, Чункурчак, Татыр, Ленинское (улицы Набережная, Алма-Атинская, Виноградная, Восточная), Луговое (малая ГЭС, улица Алма-Атинская), Васильевка, Полевое, Виноградное;

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Чон-Джар (улица Термечикова), Шалта (улица Калмырза, кошары), Романовка (улицы Гагарина, Заводская, Комсомольская, Пионерская, Фрунзе), Садовое (улицы Гагарина, Трудовая, Ленина), Мирное (улицы Спортивная, Трудовая, Ленина, Интернациональная, 40 лет Октября), Нижнечуйское (барак-интернат), Новопавловка (новостройка «Ак-Ордо», улица Проектируемая, 1-63, 420-565), хутор Талтак (улицы Центральная, Абая);
  • 10.00-14.00 — село Новопавловка (улицы Луговая, Корсаковых, Учительская, Гоголя, Северная, Степная, Гагарина, Кирова, Репина, Фрунзе, Восточная, Крупской, Школьная, Свердлова, Проектируемая, Колхозная, Лавровых, Садовая, Баетова, Актилек, Чон-Арык, Пригородная, Заводская, Тупик, Мира, Строительная, переулок Ключевой, жилмассив «Поле-Чудес»);
  • 10.00-16.00 — села Сокулук (улицы Кирова, Фрунзе, Достук, Свердлова, Ленина, Кайназаровой, Юбилейная, Полевая, Ленинградская, Школьная, Ошская, Весенняя, Победы, Набережная, Московская, Мира, Восточная, Садовая, Шопокова, Батаева, Проектируемая, переулки Ленинградский, Школьный, Московский, Юбилейный, Ленина), Романовка (улицы Озерная, Полевая, Западная, Восточная, Московская, Юбилейная, Кирова, Набережная), город Шопоков (улицы Пионерская, Комсомольская, Гоголя, Токтогула);
  • 12.00-17.00 — Шопоков (улицы Октябрьская, Новооктябрьская, Новостройка, 19, 141);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — село Сары-Булак (улица Шопок), город Кара-Балта (улицы Некрасова, Садовая, Маяковского, Джамбула);

Панфиловский РЭС

  • 10.00-17.00 — села Кюрпюлдек, Киров;

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — Кант (улицы Пушкина, Джакыпова, Панфилова, Иссык-Кульская, Алма-Атинская, Куйбышева, Садовая, Коммунальная, переулок Казахстанский), села Джээк, Новопокровка (улицы Ленина, Советская, Фрунзе, Новолинейная), имени Гагарина (улицы Советская, Ворошилова);

Чуйский РЭС

  • 9.00-15.00 — село Чуй (улицы Межевая, Новобереговая);

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Жол-Булак (улицы Тынчтык), Кызыл-Суу (улицы Ленина, Жданова).
3
Баткенская область
  • 8.30-17.00 — сельские управы Марказ, Масалиева, город Кызыл-Кия (улицы 8 Марта, Железнодорожная, Заводская, Кыргызстан, Кулатова, 1 Мая, Спортивная, Горького, Асаналиева, 16-18, Ленина, 5, 9, 10, 12, 14, 16, Чехова, 12, 14, 16, Юбилейная, 7, 8, 10, 12, переулок Южный).
4
Ошская область
  • 8.30-17.00 — сельская управа Кара-Кульджа, села Барын, Ак-Чабуу, Кырк-Кол, Жатан, Атамерек, Осор, Калдай, Перевал, город Ноокат.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180793/
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