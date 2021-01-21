22 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

8.30-12.00 — отрезок улицы Фатьянова;

9.00-13.00 — средняя школа № 88;

9.00-16.00 — улица Нарвская, 62в, 62г, 62д;

9.00-17.00 — улица Малдыбаева, 2;

9.30-17.00 — отрезки улиц Медерова, Бектенова, Скрябина, Ялтинской, Пархоменко, Джалиля, Садовой, переулки Днепропетровский, Бийский;

9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Гагарина, Бар-Булак);

9.30-14.00 — микрорайон «Аламедин-1» (16-21, 29, 29а, 30);

10.00-17.00 — отрезки улиц Табачной, Ибраимова, Куренкеева;

10.30-12.00 — отрезки улиц Чехова, Кулатова;

13.00-17.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Токтогула;

13.00-15.00 — отрезки улиц Ошской, Ашхабадской;

13.00-16.30 — 4-й микрорайон, 8, 30а, 43, 44, 46-49, 46/1.