16 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.00-17.00 — микрорайон «Асанбай», 78/3, проспект Дэн Сяопина, 10, отрезки улиц Сухомлинова, Юдахина, Токтогула, Исанова, Манаса, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бердибаева, Жайыла Баатыра, Ойсул-Ата), село Чон-Арык (улицы Мусулманкулова, Кожобергенова, Северная, Семетей);
- 9.30-17.30 — отрезки улицы Щербакова, переулки Загородный, Мусоргского, Мариупольский, жилмассив «Кайынды» (улицы Кайынды –1, −2, −3, Керамическая), «Карагачевая роща»;
- 11.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Тон, Ой-Терскен);
- 9.00-13.00 — отрезки улиц Токтогула, Молодой Гвардии;
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Токтогула, Бейшеналиевой;
- 9.00-11.00 — жилмассив «Келечек» (улицы Келечек-3 — Келечек-13, Жаштар);
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Профессора Зимы, Исанова, Кудрука, Шорина, Манаса, Куренкеева, переулок Долонский, жилмассив «Дордой-2» (улицы 1-8);
- 11.00-14.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Коллекторная, Логвиненко, Молодежная, Октябрьская, Курманалиева, тупик Логвиненко, переулки Советский, Коллекторный);
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Бородина, Ильменской, Кара-Кумской, Ленской, Нарвской, Профсоюзной.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 10.00-17.00 — села Лебединовка, Горная Маевка (улица Восточная), Башкара-Суу (улицы Комсомольская, Сыдыкова, Совхозная, Новостройка), Аламедин (улицы Молодежная, Полевая);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Нижнечуйское (улицы Фрунзе, Чуйская, Дачная, Токтогула, Зеленая, переулок Зеленый), Камышановка (улицы Больничная, Фрунзе, Спортивная, Чуйская), Сокулук (улицы Первомайская, Почтовая, Фрунзе), Военно-Антоновка (улицы Кирова, Пионерская, Ала-Арчинская, Ленина, Горького, Токтогула, Школьная, Северная, Фрунзе, Пушкина, Южная, Красноармейская, Октябрьская, Полярная, Проектируемая);
- 9.30-17.00 — села Асылбаш (улицы Ленина, Доолот, Жайчи, Сурабалды, Крупской, Тоголок, Бира, Мира, Шамши, Кашка-Суу, Сураналы, Ноорузбая, Новая, Кайназаровой, Шопокова, Оторова, Иманкулова, Жаны-Турмуш, Омурбека), Новопавловка (улицы Проектируемая, Эркин-Тоо, новостройка «Ала-Тоо», контур 498, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Байсуу, Береке, Берен, Жетиген, Катиева, Линия, Дыйканбаева, Жакшылык, Таштанбек, Ак-Илбирс, Ак-Кайым, Жаштык, Каттообек, Ак-Жол, Анаралы-Ата, Балбаева, Гулматова, Ийгилик, Сагын, Тилектеш, Тоголон-Ата, Ынтымак, Эргеш-Ата, Аксы, Жанузак, Жаны-Куч, Базаралы, Кетмен-Тобо, Кут-Ордо, Кызыл-Эмгек, Алтын-Бешик, Талас, Ак-Тал, Биримдик, Жолдубаев, Арашан, Машрап Сонун, Медер, Чокморова, Айтматова, Ыйман, Абдыкыяз, Сагын, Ак-Буура);
Жайылский РЭС
- 8.30-16.30 — город Кара-Балта (улица 40 лет Киргизии, 39, 41, 40, 47);
- 9.00-17.00 — села Ставрополовка, Кара-Суу, Токтош, Суусамыр;
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улицы Дмитрова, Ватутина, Энгельса, Логвиненко), Петровка (улица Беш-Терекская), Сретенка (улица 1 Мая);
- 9.00-18.00 — село Кош-Дебе;
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чолок-Арык (улица Чолок-Арыкская);
Токмакский РЭС
- 9.00-17.00 — город Токмак (улицы Жантаева, Карла Маркса, Путейская, Заводская, Жантаева, Октябрьская, Кошевого, Покровская, Советская, Гагарина, 164);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чуй (улица Гагарина), Кегети (улицы Сасыкулова, Садык);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Милянфан (улицы Ленина, Речная, Молодежная, Фрунзе, Школьная, Пионерская, Ванахуна, Гагарина, Хаваза, Западная, Конечная), Нижний Норус (улицы Ленина, Бокомбаева, Сарбагышов), город Кант (улицы Октябрьская, Матросова, Куренкеева);
Кеминский РЭС
- 9.00-16.00 — села Калмак-Ашуу (улица Боруева), Ак-Бекет (улица Октябрьская), поселок Ак-Тюз (улица Горная).