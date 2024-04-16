17 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — микрорайон «Асанбай», 27 (1-2-й подъезды), отрезки улиц Орозбекова, Сыдыкова, Дэн Сяопина, 12, 4а, село Чон-Арык (улицы Выставочная, Садырбаева);

село Чон-Арык (улицы Выставочная, Садырбаева); 9.30-18.00 — микрорайон «Кок-Жар», 1-5, 23, 38, переулок Клубный, 1а, улицы Кронштадтская, 7-2, Ленская, 15, Сергея Лазо, 7а, переулок Сергея Лазо, 9, Фучика, 3а;

9.30-17.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Карадарьинской, Ясенской;

13.00-17.00 — отрезки улиц Туюкской, Люксембург, Токтогула, Бейшеналиевой;

9.00-13.00 — отрезки улиц Токтогула, бульвара Молодой Гвардии, село Чон-Арык (улица Центральная);

12.00-17.00 — село Чон Арык (улица 50 лет Победы);

9.00-18.00 — села Озерное (улицы Аульская, Фрунзе, Молодежная, Зеленая, Балыкчи, Заводская, Новая, Центральная, Шоссейная, Пруд, Школьная, Спутника, Ершебулова), Мраморное (улица Акчи), Лесхоз (улица Лесхозная), Рассвет (улица Лесхоз), Степное (улица Ташкентская), жилмассивы «Тендик» (улица Тендик), «Салкын» (улицы Восточная, Ниет, Рахат, Алга, Бирдик);

8.00-17.00 — село Пригородное (улицы Юбилейная, Сибирская, Первомайская, Арсланбоб, Горького, Маяковского, Садовая, Космонавтов, Строительная, Гагарина, Береговая, Марата, 8 Марта, Лесная, Широкая, Ынтымак, Новая, Эркиндик, Нижняя, Дорожная);

9.30-13.00 — улица Хвойная, 74/1;

13.00-17.00 — отрезки улиц Ленской, Фучика.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

10.00-17.00 — села Майское, Ленинское (улицы Алма-Атинская, Дружная), Карла Маркса (улицы Молодежная, Молодая Гвардия, Звездная), Байтик, Сарбан, Башкара-Суу, Заречное, Восток (улицы 60 лет Киргизии, Береговая, Западная, Маркса, Ленина, Садовая, Советская, Фрунзе, Щорса, Заречная, Озерная, Луговая, Сельповская, Степная, Энгельса, Совхозная, Спортивная, Летняя, Ленина);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Заря (улицы Пушкина, Фрунзе, Зеленая, Набережная, Новая, Заря-1, Молодежная), Ак-Жол (улица Проектируемая, тупик Абдыкайым), Сокулук (улицы Восточная, Первомайская, Фрунзе), город Шопоков (улицы Дружба, Футбольная, Токтогула, Фрунзе, Восточная, Ленина, Машиностроительная, Горького, Панфилова, Мира, Победы, Гоголя, Полевая, переулок Зеленый), села Гавриловка (улицы Забайкальская, Дружбы, Школьная, Тургенева, Южная, Восточная, Фрунзе, Молодежная, Овражная, Горького, переулки Южный, Забайкальский, скотобойня), Романовка (улица Полевая), Кызыл-Туу (улицы Исмаила, Конок, Проектируемая, Шаршембай, Кенжебека, Табышалиева, Бекбоева, Яккупбаева, Жылжымышева), Токбай, Новопавловка (улицы Корсаковых, Димитрова, Фрунзе, Северная, Пушкина, Усупбаева, Токтогула, Молодежная, Колхозная, Ошская, Тынчтык, Южная, Учительская, Пишпек, Ворошилова, Ала-Арчинская, Деповская, Луговая, Степная, Советская, Пограничная, Западная, Садовая, Лавровых, Крупская, Мира, Свердлова, Репина, Проектируемая, Гоголя, Гагарина, Кирова, Восточная, Школьная, Актилек, Чон-Арык, Баетова, Пригородная, Заводская, Строительная, Тупик, переулок Ключевой, жилмассив «Поле-Чудес»), база Военно-Антоновского УЭС;

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — села Сарго, Калдык, Кара-Тюбе, Суусамыр;

8.30-16.30 — город Кара-Балта (улица 40 лет Киргизии, 43-46);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Петровка (улица Больничная, переулок Новый), Ак-Суу (улица Жданова);

9.00-18.00 — села Сретенка (улица Ленина), Ан-Арык (улица Джыргалы), Темен-Суу, овощехранилище окх Маркса, Александровка (улица Мамайская);

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — город Токмак (1-й микрорайон, 20-25, улицы Набережная, Верхнелуговая, Киргизская, Гагарина, 166);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — город Кант (улицы Октябрьская, Джакыпова, Крупская, Некрасова, Герцена, Молодая Гвардия, Свердлова, Пушкина, Чехова, Микояна, Тоголока Молдо, Иваницина, Космодемьянская, Центральная, Октябрьская, Куйбышева, Клубничная, Садовая, Шапошникова, Буслаева, Чуйская, Южная, Калинена);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Кардон, Лесхоз, Калмак-Ашуу, Тар-Суу, Шабдан, Жаны-Алыш (улица Норузбай), Кызыл-Октябрь (улица Ашырбаев).

3 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область