Вышел тизер сериала «Молодой Скала» про юность актера Дуэйна Джонсона

Появилось промо комедийного сериала «Молодой Скала» (Young Rock), рассказывающего о взрослении актера Дуэйна Джонсона. Ролик можно посмотреть в YouTube.

В нем будут показаны взросление актера, учеба в школе и колледже, а также первые шаги в рестлинге.

Премьера сериала намечена на 16 февраля на канале NBC.

В 2002 году Дуэйн Джонсон исполнил главную роль в фильме «Царь скорпионов». Кроме того, он снялся в таких фильмах, как «Мумия возвращается», «Широко шагая», «Сокровище Амазонки», Doom, «Зубная фея», «Копы в глубоком запасе», «G.I. Joe: Бросок кобры 2», «Геракл», а также в серии «Форсаж».