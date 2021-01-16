Прошлый год стал одним из трех самых жарких в истории метеонаблюдений

Прошлый, 2020-й, год был одним из трех самых жарких в истории метеонаблюдений. Об этом говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), сообщают «Новости ООН».

Отмечается, что данные ВМО совпадают с выводами НАСА, Национального управления океанических и атмосферных исследований США и метеослужбы Великобритании, которые также были обнародованы сегодня.

Метеорологи заявляют, что период с 2011 по 2020 год стал самым жарким десятилетием в истории. На первом месте по-прежнему 2016-й, на который пришелся природный феномен Эль-Ниньо, вызывающий потепление, на втором — 2019-й, на третьем — 2020-й. При этом среднегодовые показатели температуры за последние три года отличались друг от друга лишь незначительно.

«Просто невероятно, что 2020-й практически сравнялся с 2016-м, когда мы стали свидетелями самого интенсивного за всю историю феномена Эль-Ниньо, вызывающего потепление. Это очевидный признак того, что вызванное деятельностью человека изменение климата теперь сравнялось по мощи с силами природы», — сказал глава ВМО Петтери Таалас.

В 2020 году, сообщают в ВМО, среднегодовая температура составила 14,9 градуса по Цельсию, что на 1,2 градуса выше доиндустриального уровня. Напомним, что, согласно Парижскому соглашению по климату, для того чтобы избежать климатической катастрофы в текущем столетии, необходимо удержать повышение глобальной температуры в пределах двух градусов по Цельсию.