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Общество

HRW: Смерть Азимжана Аскарова — пятно на репутации правительства Кыргызстана

Смерть Азимжана Аскарова, несправедливо осужденного правозащитника, в колонии в июле стала одной из самых мрачных страниц для прав человека в Кыргызстане в минувшем 2020 году. Об этом говорится в ежегодном докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch о состоянии прав человека в более чем 100 странах мира.

«25 июля в тюрьме умер правозащитник Азимжан Аскаров, что стало нарушением его права на жизнь. К тому моменту он отбыл 10 лет пожизненного заключения, к которому его несправедливо приговорили по политически мотивированному делу. Кыргызстан откровенно проигнорировал решение Комитета ООН по правам человека, установившего в 2016 году, что Аскаров был произвольно арестован и подвергался пыткам, и призвавшего к его освобождению. Незадолго до смерти здоровье Аскарова, подорванное многолетним пребыванием за решеткой, резко ухудшилось, однако администрация не обеспечила ему надлежащего лечения», — говорится в докладе.

Как отмечают правозащитники, на момент подготовки обзора власти так и не провели независимого расследования несправедливого лишения Аскарова свободы, отказа ему в надлежащей медицинской помощи и его смерти в заключении. Спецдокладчик ООН по вопросу о положении правозащитников Мэри Лоулор назвала смерть Аскарова «пятном на репутации правительства Кыргызстана в области прав человека». Евросоюз, неоднократно призывавший освободить правозащитника, потребовал от правительства прояснить обстоятельства его смерти.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179909/
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