Общество

JONY собрал полный зал в Бишкеке: фанаты пели вместе с артистом

Популярный исполнитель JONY выступил на сцене Bishkek Arena. Концерт собрал несколько тысяч зрителей, зал был полон — поклонники пришли задолго до начала, чтобы занять места поближе к сцене.

Артист появился под аплодисменты публики и сразу завел зал с первых аккордов. JONY исполнил свои главные хиты — «Комета», «Аллея», «Ты беспощадна», «Никак». Особый восторг вызвала песня «Лали»: зрители включили фонарики телефонов, и арена на несколько минут превратилась в сияющее море огней.

Многие фанаты подпевали артисту почти каждую строчку. «Это лучший концерт, на котором я была. Атмосфера невероятная», — поделилась впечатлениями Айгуль, студентка из Бишкека.

Организаторы подготовили яркое световое шоу. На огромных экранах транслировались живые кадры выступления, что создавало эффект присутствия даже для тех, кто сидел на верхних рядах.

JONY не раз благодарил публику за теплый прием. «Я рад быть здесь, в Бишкеке. Спасибо за вашу энергию, вы невероятные», — сказал артист со сцены.

Концерт завершился под громкие аплодисменты зрителей.
