В социальных сетях разгорается спор об отмене концерта Jah Khalib в Бишкеке

В социальных сетях пользователи негодуют, почему в Бишкек пригласили выступать казахстанского артиста Jah Khalib, концерт которого уже отменили в Казахстане за его комментарии об одежде жертв насилия.

Напомним, в одном из казахстанских подкастов рэпер Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) высказался о женской одежде и заявил, что покрытые девушки могут избежать насилия от мужчины, так как их защитят другие мусульмане-мужчины.

«Моя жена идет в платке по торговому центру. Допустим, кто-то до нее докопается. Рядом будет брат-мусульманин, который увидит [девушку-сестру]. Я могу быть спокоен, потому что мой брат заступится за мою жену. Я могу быть спокоен, что на мою жену не будут смотреть животным взглядом мужчины на улице, и она будет в безопасности», — сказал он.

Перечисляя причины нападения, один из участников подкаста Жаслан Айтмаганбетов отметил, что 85 процентов изнасилований женщин происходит, когда пострадавшая находилась «не в том месте, не в той одежде, не в то время». Рэпер поддержал его: «Не в той одежде — это второй пункт».

Слова Jah Khalib и Жаслана Айтмаганбетова вызвали бурную реакцию среди жителей Казахстана и защитников прав женщин. В августе рэп-исполнитель отменил концерты в стране, сославшись на операцию дочери.

Недавно он озвучил, что в конце ноября даст концерт в Бишкеке. Однако горожане поставили под вопрос приезд Jah Khalib.

«Jah Khalib несколько раз попытался провести концерт в Казахстане, его отменяли. Теперь он хочет в Кыргызстане, там тоже хотят отменить. Вопрос, почему не попросить прощения за свои слова и не попытаться реабилитироваться? Или он до сих пор считает, что прав?» — пишут пользователи.