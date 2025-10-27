Amirchik в разговоре с Собчак сделал «каминг-аут». Это не то, о чем вы подумали

Певец Амирхан Батабаев из Кыргызстана (Amirchik) в интервью с Ксенией Собчак поделился информацией из личной жизни, используя выражение «каминг-аут».
Во время эфира он сначала заявил, что ни с кем не встречается, но позже сказал: «Ладно, хотите каминг-аут?» — и признался, что состоит в длительных отношениях.
«У меня есть любимая девушка. И я очень давно уже влюблен», — сказал Amirchik.
По словам певца, они вместе уже около пяти лет, однако девушка остается «в тени» по их совместному решению.
Неделю назад на канале «Осторожно, Собчак» вышло интервью, где Амирхан Батабаев рассказал о пути к славе. Первые каверы он записывал в TikTok. Славу ему принесла песня «Эта любовь», собравшая более 180 миллионов просмотров на YouTube.