Amirchik в разговоре с Собчак сделал «каминг-аут». Это не то, о чем вы подумали

Певец Амирхан Батабаев из Кыргызстана (Amirchik) в интервью с Ксенией Собчак поделился информацией из личной жизни, используя выражение «каминг-аут».

Во время эфира он сначала заявил, что ни с кем не встречается, но позже сказал: «Ладно, хотите каминг-аут?» — и признался, что состоит в длительных отношениях.

«У меня есть любимая девушка. И я очень давно уже влюблен», — сказал Amirchik.

По словам певца, они вместе уже около пяти лет, однако девушка остается «в тени» по их совместному решению.

Однако поводом для вопроса стало не само признание, а выражение, использованное во время разговора. Сам термин «каминг-аут» подразумевает открытое признание своей сексуальной ориентации, гендерной идентичности или гендерного выражения.

Неделю назад на канале «Осторожно, Собчак» вышло интервью, где Амирхан Батабаев рассказал о пути к славе. Первые каверы он записывал в TikTok. Славу ему принесла песня «Эта любовь», собравшая более 180 миллионов просмотров на YouTube.