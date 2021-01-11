Госслужащие могут себе позволить отпуск в Дубае. Судья ответила ГКНБ

Судья Дильфуза Боронбаева отрицает наличие недвижимости на Иссык-Куле. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

По ее данным, информационная политика, выстроенная на предположениях, о которых пишется в пресс-релизах госоргана исполнительной власти, нарушает презумпцию невиновности. Такая тенденция, считают в Верховном суде, не только нарушает один из основных принципов правосудия, но и демонстрирует нарушение тайны следствия.

Госслужащие в отпуске могут позволить себе оформить поездки в зарубежные страны, поскольку есть туры по доступным ценам. И навязанное общественности мнение о том, что поездки осуществляются на незаконные средства, не состоятельно. Верховный суд

«Подавляющее большинство объектов, приписываемых судье, с ее слов, не имеют отношения к ней и ее семье. Все объекты недвижимости, находящиеся в собственности и аренде, указаны в декларации. Ни у судьи, ни у ее родственников нет объектов недвижимости на Иссык-Куле», — сообщили в Верховном суде.

Напомним, ГКНБ ведет расследование по фактам незаконного обогащения судей Верховного суда Дильфузы Боронбаевой, а также Камиля Осмоналиева. По версии следствия, у судей имеются незадекларированные VIP-квартиры, коттеджи и дорогостоящие машины.

Спецслужбы также отмечают, что судья позволяла себе регулярные туристические поездки с близкими родственниками в курортные зоны ОАЭ, Турции, Азии, Европы и США, требующие значительных финансовых расходов. Это, по мнению следствия, свидетельствует о незаконных доходах служителя Фемиды.