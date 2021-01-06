Ради безопасности. Бригады скорой помощи Бишкека обзавелись защитными касками

Центру экстренной медицины Бишкека подарили защитные каски. Об этом в своем микроблоге Twitter написал заведующий реанимационным отделением центра Егор Борисов.

Отмечается, что головные уборы раздали всем бригадам скорой помощи. «Месяца три назад кто-то так качественно кидался камнями, что мы решили обзавестись белыми касками на все бригады», — написал Егор Борисов.

Напомним, что в ночь с 5 на 6 октября 2020 года во время массовых беспорядков в Бишкеке фельдшеру скорой помощи камнем пробили голову. Врача госпитализировали в БНИЦТиО. Сообщалось также об избиении медиков другой бригады скорой помощи.