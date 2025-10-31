14:16
USD 87.45
EUR 101.59
RUB 1.09
Происшествия

В селе Кок-Жар машина скорой помощи насмерть сбила пешехода

В селе Кок-Жар 30 октября около 19.00 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ ГУВД Бишкека.

По предварительным данным, водитель 1989 года рождения, управляя машиной «Даймлер Бенц 313», принадлежащей ОсОО «Либерти-Мед», двигался по улице 7 Апреля в северном направлении. Напротив дома № 42 на пешеходном переходе он совершил наезд на пешехода — мужчину 1957 года рождения, переходившего дорогу с запада на восток.

Пострадавшего доставили в реанимацию, где врачи диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался, не приходя в сознание.

Факт ДТП зарегистрирован в автоматизированной информационной системе ГУВД столицы.
Ведется досудебное расследование для установления всех обстоятельств происшествия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/349268/
просмотров: 215
Версия для печати
Материалы по теме
Водитель врезался в дерево. ГУВД сообщило подробности ДТП в Бишкеке
В Бишкеке шесть подростков пострадали в ночном ДТП
На перевале Тоо-Ашуу произошло крупное ДТП из-за снегопада
В Аламединском районе водитель сбил инспектора ГУОБДД
Гибель двух кыргызстанцев в ДТП в США прокомментировали в МИД
В США в ДТП погибли двое кыргызстанцев, еще один в тяжелом состоянии
Зараженные макаки сбежали после ДТП — власти США предупредили об опасности
В Бишкеке в страшной аварии погибли двое подростков, еще один госпитализирован
Генплан-2050. Количество станций скорой помощи в Бишкеке планируют утроить
В Бишкеке водитель не справился с управлением. Машина врезалась в дерево
Популярные новости
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в&nbsp;Турции: разрушены дома Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции: разрушены дома
В&nbsp;Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение
В&nbsp;Бишкеке задержаны подозреваемые в&nbsp;возбуждении национальной вражды В Бишкеке задержаны подозреваемые в возбуждении национальной вражды
В&nbsp;Токмоке задержана &laquo;народная целительница&raquo;, оформившая кредиты на&nbsp;клиентов В Токмоке задержана «народная целительница», оформившая кредиты на клиентов
Бизнес
Смотрите все, что хотите,&nbsp;&mdash; с&nbsp;тарифной опцией &laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA Смотрите все, что хотите, — с тарифной опцией «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее? Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
Прогноз стабильный. S&amp;P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B Прогноз стабильный. S&P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B
Как выбрать будущую профессию, подскажет &laquo;Профориентация&raquo; Как выбрать будущую профессию, подскажет «Профориентация»
31 октября, пятница
14:08
В селе Кок-Жар машина скорой помощи насмерть сбила пешехода В селе Кок-Жар машина скорой помощи насмерть сбила пеше...
14:00
Инвестиции под защитой закона: Кыргызстан формирует новую экономическую политику
13:53
В Таш-Кумыре сдали в эксплуатацию 96 квартир по госипотеке
13:49
Эрлан Догдурбеков переназначен генеральным директором «ЭлТР»
13:46
После 20 лет строительства в Египте откроется музей стоимостью $1 миллиард