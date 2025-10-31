В селе Кок-Жар машина скорой помощи насмерть сбила пешехода

В селе Кок-Жар 30 октября около 19.00 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ ГУВД Бишкека.

По предварительным данным, водитель 1989 года рождения, управляя машиной «Даймлер Бенц 313», принадлежащей ОсОО «Либерти-Мед», двигался по улице 7 Апреля в северном направлении. Напротив дома № 42 на пешеходном переходе он совершил наезд на пешехода — мужчину 1957 года рождения, переходившего дорогу с запада на восток.

Пострадавшего доставили в реанимацию, где врачи диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался, не приходя в сознание.

Факт ДТП зарегистрирован в автоматизированной информационной системе ГУВД столицы.

Ведется досудебное расследование для установления всех обстоятельств происшествия.