17:21
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Общество

В городе Манасе заработала цифровая диспетчерская скорой помощи

В городе Манасе введена в эксплуатацию цифровая диспетчерская служба скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По его данным, новый сервис обеспечивает управление вызовами скорой помощи в автоматизированном режиме: система распределяет вызовы между бригадами, отслеживает перемещение машин в реальном времени и позволяет диспетчерам оперативно принимать решения на основе актуальных данных.

Диспетчерская служба охватывает город Манас и Сузакский район, обеспечивая более быстрый и скоординированный доступ к экстренной медицинской помощи. Система оснащена современным компьютерным оборудованием, мобильными устройствами, источниками бесперебойного питания и программным обеспечением, интегрированным с картографией и аналитикой. Диспетчеры и фельдшеры проходят обучение по работе с цифровыми инструментами, что позволяет повысить эффективность реагирования на вызовы и сократить время прибытия бригад к пациентам, в том числе в отдаленных населенных пунктах.

Проект реализован Министерством здравоохранения при поддержке кыргызско-германского проекта по цифровизации экстренной медицинской помощи, реализуемого Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ).

Внедрение цифровой диспетчерской — часть программы модернизации системы скорой медицинской помощи в Кыргызстане и дальнейшего расширения цифровых решений в здравоохранении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350492/
просмотров: 304
Версия для печати
Материалы по теме
В селе Кок-Жар машина скорой помощи насмерть сбила пешехода
ГНС и КТУ «Манас» договорились о подготовке ювелиров в Кыргызстане
Глава ГКНБ принял участие в открытии центра детского творчества в Манасе
В Манасе запущен новый комплекс по очистке сточных вод
Доолот Сыдыков семь часов без перерыва рассказывал эпос «Манас»
Генплан-2050. Количество станций скорой помощи в Бишкеке планируют утроить
Кыргызские врачи пройдут обучение во Франции по программе экстренной медицины
ГКНБ: Преподаватель ЖАГУ задержан за мошенничество
Практическая помощь регионам. Детские хирурги провели операции в Манасе
Мэр Манаса признал: город не готов стать новой столицей Кыргызстана
Популярные новости
Список стран, представляющих высокий риск для Кыргызстана, обновили Список стран, представляющих высокий риск для Кыргызстана, обновили
Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и&nbsp;приговоривший автора Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и приговоривший автора
В&nbsp;городе&nbsp;Ош пройдет Кубок мира по&nbsp;спортивному туризму на&nbsp;горных дистанциях В городе Ош пройдет Кубок мира по спортивному туризму на горных дистанциях
В&nbsp;2026 году Орозо айт может совпасть с&nbsp;праздником Нооруз В 2026 году Орозо айт может совпасть с праздником Нооруз
Бизнес
Акция: тур в&nbsp;Фукуок или iPhone 17&nbsp;Air за&nbsp;международные переводы Visa через BakAi Акция: тур в Фукуок или iPhone 17 Air за международные переводы Visa через BakAi
Royal Central Park Sales Academy&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;формированию команды профессионалов Royal Central Park Sales Academy — путь к формированию команды профессионалов
MEGA дарит безлимитный интернет к&nbsp;маркетплейсам MEGA дарит безлимитный интернет к маркетплейсам
&laquo;Элкарт+&raquo;&nbsp;&mdash; с&nbsp;плюсами каждый день «Элкарт+» — с плюсами каждый день
11 ноября, вторник
17:18
Ущерб природе Кыргызстана: почти 103 миллиона сомов за девять месяцев 2025 года Ущерб природе Кыргызстана: почти 103 миллиона сомов за ...
16:52
Не будет тяжелого оружия и техники: работа пограничников станет легче
16:45
Министр энергетики Таалайбек Ибраев ответил на заявления Алмазбека Атамбаева
16:33
В Оше задержаны лжемилиционеры. Подозреваются в вымогательстве $30 тысяч
16:23
В 25 городах и 600 селах Кыргызстана строят новые системы водоснабжения