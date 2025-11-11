В городе Манасе заработала цифровая диспетчерская скорой помощи

В городе Манасе введена в эксплуатацию цифровая диспетчерская служба скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По его данным, новый сервис обеспечивает управление вызовами скорой помощи в автоматизированном режиме: система распределяет вызовы между бригадами, отслеживает перемещение машин в реальном времени и позволяет диспетчерам оперативно принимать решения на основе актуальных данных.

Диспетчерская служба охватывает город Манас и Сузакский район, обеспечивая более быстрый и скоординированный доступ к экстренной медицинской помощи. Система оснащена современным компьютерным оборудованием, мобильными устройствами, источниками бесперебойного питания и программным обеспечением, интегрированным с картографией и аналитикой. Диспетчеры и фельдшеры проходят обучение по работе с цифровыми инструментами, что позволяет повысить эффективность реагирования на вызовы и сократить время прибытия бригад к пациентам, в том числе в отдаленных населенных пунктах.

Проект реализован Министерством здравоохранения при поддержке кыргызско-германского проекта по цифровизации экстренной медицинской помощи, реализуемого Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ).

Внедрение цифровой диспетчерской — часть программы модернизации системы скорой медицинской помощи в Кыргызстане и дальнейшего расширения цифровых решений в здравоохранении.