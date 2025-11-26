12:28
Общество

Звонков в три раза больше. Скорая помощь в Бишкеке работает на износ

В связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в столичном Центре экстренной медицины количество обращений увеличилось в три раза. Об этом 24.kg сообщил глава ЦЭМ Искендер Шаяхметов.

По его словам, если обычно в сутки поступает 1,1-1,2 тысячи звонков, то позавчера поступило 3 тысячи 238 звонков, а вчера — 2 тысячи 699, осуществлен 951 выезд.

К сожалению, 303 опоздания, и они очень длительные — по 4-5 и даже 6 часов. Приношу извинения горожанам за долгое ожидание. Работаем на износ.

Искендер Шаяхметов

«По плану должны работать 43 бригады, вышло на линию 40. К сожалению, наши врачи тоже болеют, поэтому две бригады были не укомплектованы. Тем не менее мы стараемся все вызовы обслужить», — сказал Искендер Шаяхметов.

Он отметил, что грипп сейчас протекает тяжело — с высокой температурой, которая плохо купируется.

«Установившаяся теплая погода «на руку» гриппу, если бы ударил мороз, заболеваемость пошла бы на снижение. Недавно вопрос обсуждался в Минздраве. По данным санслужбы, порог для введения карантина из-за ОРВИ и гриппа еще не достигнут», — добавил глава ЦЭМ.

Он напомнил, что время приема в центрах семейной медицины увеличено до 20.00, а также посоветовал гражданам избегать мест массового скопления людей, проводить дома влажную уборку, часто проветривать помещения, носить маски.

Отметим, в Кыргызстане за неделю с 17 по 23 ноября зарегистрировано 13 тысяч 54 случая ОРВИ и гриппа, что выше в 1,6 раза по сравнению с предыдущей неделей.
