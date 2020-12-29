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Общество

Более 60 новых предприятий открылось в Кыргызстане в 2020 году

Более 60 новых предприятий в области переработки открылось в Кыргызстане в 2020 году. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщила замминистра сельского хозяйства Бермет Турсалиева.

По ее словам, в Баткене открылось 4 предприятия, Джалал-Абадской области — 15, Ошской — 7, Иссык-Кульской — 8, Нарынской — 6, Чуйской — 12, Оше — 12.

«В связи с пандемией количество предприятий по производству антисептических препаратов выросло с 5 до 14. В Нарыне, Таласе и Оше отмечается рост производства мясо-молочной продукции», — сказала Бермет Турсалиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178400/
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