У большинства выпускников детских домов нет доступа к медицинским услугам и жилью. Об этом говорится в исследовании общественного благотворительного фонда «Оэйсис».

В Кыргызстане 138 детских интернатных учреждений всех форм собственности, из них 66 — частные. По итогам 2020 года в интернатах проживали более 10 тысяч детей. Ежегодно выпускаются 300-350 детей.

Согласно исследованию, 93 процента выпустившихся сирот не состоят на учете в ЦСМ.

«Большая часть выпускников не осведомлены о том, что выпускник имеет право на получение медико-санитарной помощи бесплатно и на льготных условиях», — говорится в анализе.

Вместе с тем в результатах исследования отмечается, что 86,3 процента не состоят на учете в органах местного самоуправления для получения временного жилья либо земельного участка. При этом 40 процентов опрошенных ответили, что имеют проблемы с жильем.

Общественный благотворительный фонд «Оэйсис» в рамках проекта «Защита прав выпускников интернатных учреждений» при поддержке посольства Германии в КР провел исследование о положении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпустившихся из системы детских интернатных учреждений в возрасте 15-16 лет.