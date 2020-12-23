Бабушки Баткена. Кто и как воспитывает детей трудовых мигрантов

Баткенская область на первом месте по показателям внутренней и внешней миграции. По данным Нацстаткома, 31,5 процента дохода жители региона получают от трудовой деятельности за пределами страны. Если исключить денежные переводы мигрантов, то уровень бедности в Баткене сразу увеличится с 33,8 процента до 54.

В этом регионе выросло целое поколение мигрантов. За пределами страны работали в свое время родители, теперь их дочери и сыновья, оставляя своих детей, уезжают трудиться за границу.

Местные жители говорят, в последние годы поток миграции сократился, но в отделенных селах на каждой улице живут по несколько семей, где несовершеннолетние дети остались любо одни, либо под присмотром бабушек и дедушек.

Журналист 24.kg поговорила с жителями Баткена, которые несут на своих плечах груз безработицы и социальной незащищенности. Поколение мигрантов

Турсунай Калманбетова в молодости, оставив своих детей, работала в Москве. За младшими присматривала ее старшая дочь. Она, как и многие ее одноклассницы, была в доме и за мать, и за отца: готовила, убиралась, стирала, заботилась о братьях и сестрах.

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В школах Баткена к детям мигрантов всегда относились с пониманием. Старшие дети в семье могли опаздывать на занятия, их освобождали с последних уроков, так как надо было испечь хлеб до прихода младших из школы.

Турсунай Калманбетова вернулась из трудовой миграции, когда пришла пора выдать замуж дочерей и женить сына. Теперь трое из ее четверых детей сами уехали на заработки, оставив ей внуков.

Фото 24.kg. Турсунай Калманбетова и ее внучка Жазэль

Она сейчас одна присматривает за детьми старшей дочери и сына. Младший пока еще не женился. На ее попечении четыре внука: двое школьников (ученики 6-го и 2-го классов), а также шести и трех лет.

«Младшая внучка живет у меня почти с одного годика. Привыкла ко мне, но, конечно, скучает по родителям. Иногда, когда тоскует, обижается и отказывается говорить с ними по телефону. Потом через пару дней сама просится позвонить родителям», — говорит Турсунай эже.

Жазэль ходит за бабушкой по пятам: в школу, в гости и на работу.

Турсунай Калманбетова рассказывает, что младшие внуки посещали детский сад. Но она их оттуда забрала. Дорого. «Лучше сэкономим деньги их родителей, ведь им надо быстрее собрать на строительство дома, и тогда они смогут вернуться к своим детям. А я потреплю», — без сожаления отмечает Турсунай эже.

Творчество помогает Несмотря на свой возраст и заботы о детях, Турсунай Калманбетова не сидит дома. Участвуют в группе народного творчества «Шайыр апалар» и работает в цехе, где несколько женщин села объединились и занялись производством тошоков (матрасов и одеял). Получается даже заработать понемногу.

К слову, группа «Шайыр апалар» участвуют во многих республиканских конкурсах и фестивалях. Для мастериц это один из способов отвлечься от каждодневной суеты. Почти все они ухаживают за внуками, родители которых работают в столице или на чужбине. Причина одна: в регионе нет работы.

Годы летят, а у бабушек количество внуков на попечении только растет.

Пение, танцы, частушки и поездки по регионам —отдых и досуг, который могут себе позволить женщины Баткена. Хотя и в поездки некоторые из участниц группы берут с собой внуков, их не с кем оставить.

Уехали вынужденно

Еще одна участница «Шайыр апалар», 58-летняя Канышай эже воспитывает пятерых внуков. Семья старшего сына оставила ей на попечение трех дочерей, младшего — двоих сыновей. Самой младшей девочке два года.

«Все мои внуки учатся очень хорошо. Я их в этом году перевела в русскоязычную школу. Если они вдруг

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уедут к родителям, чтобы в России у них не было трудностей с языком, не отставали от учебы», — говорит Канышай эже.

Оба ее сына окончили вуз, имеют высшее образование. В Баткенской области они устроились на работу, но зарплаты еле хватало только на самое необходимое.

«А им надо купить участок, построить дом и жить отдельно. Зарплата уходила на еду и на одежду. Поэтому дети были вынуждены уехать на заработки», — поясняет она.

Фото 24.kg. Канышай эже с внучками

Эркинай Ботоева жительница село Тогуз-Булак Лейлекского района тоже одна воспитывает двоих внуков, оставшихся без родителей.

По ее словам, в этой горной местности очень сильная миграция. Из всего села только несколько мужчин работают на угольной шахте в Сулюкте. Других рабочих мест здесь нет. Поэтому остальные вынужденно уезжают в Бишкек или в Россию.

Эркинай Ботоева вырастила семерых детей. «Теперь очередь воспитать внуков», — говорит она. Старший сын и одна из дочерей с семьей уехали в Россию.

Фото 24.kg. Двое внуков Эркинай Ботоевой ждут родителей мигрантов

«Младший сын тоже работал в России, его депортировали. Он вернулся и женился. Теперь собирается уехать обратно с женой. Сноха у меня беременна, после родов, наверное, тоже мне оставит ребенка. Ничего страшного, воспитаю и третьего внука», — уверенно заявляет Эркинай эже.

Дети в миграции, а старики заняты бизнесом



Фото 24.kg. Абдуразаков Саипов и его супруга одни остались

Супруги Саиповы не ухаживают за внуками, но готовят им так называемую подушку безопасности и источник дохода. Абдуразак Саипов, собрав деньги, отправленные детьми из-за границы, построил небольшую теплицу.

«Мы с супругой живем одни. Все дети и внуки уехали в Россию. Они нам отправляют деньги, мы эти средства решили собрать, сэкономив с тоев и других расходов. Хотели создать что-то, чтобы детям было по возращении чем заняться», — рассказывает пенсионер.

Село Мин-Жыгач Лейлекского района по месту расположения не очень благоприятно для занятия сельским хозяйством, поэтому здесь основной упор делают на животноводство. Но это не стало помехой для 70-летнего Абдуразака Саипова и его супруги. В местности, где даже летом прохладно, теплица Саиповых как маленький фруктовый и цветочный рай в горах.

Теплица работает уже четвертый год. За это время Саиповы вырастили саженцы лимона, банана и мандарина. Готовят отправлять фрукты не только на рынок района, но и соседям, в Таджикистан и Узбекистан. Желающие также могут приобрести саженцы не только лимона и банана, но и разных цветов и овощей.

Чета Саиповых ждет возвращения детей из миграции и бережно развивает свой бизнес.