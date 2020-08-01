«Патриоты» сами насилуют и обманывают девушек. О жизни мигранток в Москве

Недавно в интернете появилось видео группы молодых людей из Кыргызстана в Москве, которые призывали наказывать кыргызских девушек, встречающихся с иностранцами.

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Напомним, что в 2016 году в столице России действовала подобная группа, они называли себя «патриотами», нападали на кыргызских девушек и устраивали им унизительные допросы. Некоторых из них жестоко избивали.

О жизни женщин, находящихся на заработках в РФ, 24.kg узнало у председателя центра правовой и социальной поддержки мигранток «Забота» Токтокан Эсеновой.

Женское лицо миграции

Центр правовой и социальной поддержки «Забота» Токтокан Эсенова открыла в 2015-м, через год организация официально прошла регистрацию. Сегодня она объединяет около 300 женщин-мигранток. Через WhatsApp и Telegram они обмениваются информацией, обсуждают проблемы и дают советы молодым девушкам.

Фото из соцсетей. Председатель центра правовой и социальной поддержки мигранток «Забота» Токтокан Эсенова

«Я сама в первой кыргызской диаспоре «Кыргыз биримдиги» вела работу с женщинами. Но тогда многие проблемы их оставались в тени. Поэтому я решила создать отдельную организацию, чтобы сосредоточиться только на вопросах, связанных с мигрантками. А проблем было очень много», — говорит глава центра.

Женская миграция — она сложная, морально и социально очень трудно. Токтокан Эсенова

«Какая мать согласится оставить своего ребенка и уехать далеко и надолго? И неважно, сколько лет детям. Каждый ее день проходит в переживаниях, еще на чужбине проблемы с работой, жильем. Женщины находятся в постоянном стрессе», — отмечает она.

Большой город, сломанные судьбы

Особенно тяжело, по словам председателя центра, приходится молодым девушкам.

«В 17-18 лет они приезжают в большой город, живут вдали от родителей, могут попасть в плохую компанию. Столько сломанных судеб! Плачу, обидно за их судьбу и жестокость жизни. К сожалению, в миграции наша молодежь нередко сталкивается с развратом и аморальностью. Прошу родителей не отправлять молодых дочерей в миграцию. Их судьба не стоит никаких денег», — обращается к кыргызстанцам Токтокан Эсенова.

На встречах и через социальные сети она призывает молодежь не бояться и обращаться к ним. Главе центра нередко приходится отговаривать молодых женщин от абортов, убеждать не отказываться от детей в роддомах. Несколько раз она спасала девушек от суицидов.

Фото Токтокан Эсеновой. Женщины центра «Забота»

«Чем раньше они обратятся, тем лучше. Пытаюсь решить их проблему, разговариваю, ищу родителей в Кыргызстане или родственников в России, привлекаю правоохранительные органы. Каждый день, как включаю телефон, получаю минимум два сообщения с просьбой о помощи», — рассказывает Токтокан Эсенова.

История с хеппи-эндом

Айгуль (имя изменено) приехала в Москву, когда ей еще не исполнилось 17 лет. Мать через знакомых нашла ей работу няней и отправила дочь одну в столицу России.

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«Отец девушки много пил, семья бедная. В Москве Айгуль познакомилась с молодыми людьми, пошли все вместе на дискотеку, и один из новых знакомых ее изнасиловал. После этого они еще какое-то время продолжили отношения и были близки не раз. Но, как выяснилось позже, мужчина женат. Он отказался от нее, узнав о беременности, и потребовал избавиться от ребенка, даже пугал, что убьет», — говорит председатель центра.

Когда девушка на последнем месяце беременности пришла делать аборт, врачи медцентра позвонили в «Заботу».

«Айгуль пыталась броситься в Москву-реку. Мы нашли этого мужчину, напомнили об уголовной ответственности, ведь девушка была несовершеннолетней. Он согласился признать отцовство только с подтверждением ДНК. Айгуль родила, сделали ДНК-тест, когда готовились написать заявление на мужчину, он согласился жениться на ней. А его бывшая жена была рада, что избавилась от него. Сыграли свадьбу в Москве и отправили их на родину. Живут сейчас в мире и согласии», — подчеркивает Токтокан Эсенова.

«Своя» ноша тянет

Токтокан Эсенова — внештатный сотрудник представительства Госкоммиграции Кыргызстана в России. Вместе они проводят рейды в кафе и ночных клубах Москвы, где часто проводит время кыргызская молодежь.

Известно, что в РФ у мигрантов «свои» заведения. Зачастую это кафе, клубы, которыми владеют тоже выходцы из Центральной Азии.

«В столице России очень много заведений, которые открыли наши же соотечественники. Они работают круглосуточно, там же есть и гостиничные номера. Молодые девушки в компании мужчин распивают спиртные напитки, дерутся за парней... Там же часто происходят изнасилования. Очень досадно, что на этом зарабатывают некоторые наши хорошо известные мужчины», — отмечает глава центра «Забота».

Лечиться и делать аборт девушки из КР тоже идут в «свои» медицинские центры — те, которые открыли кыргызстанцы. Их в Москве около тридцати.

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«Многие практикуют незаконные аборты, помогая нашим молодым девушкам избавиться от нежелательной беременности. И делают все это за 6-8 тысяч рублей. Они таким образом зарабатывают. Мы к ним тоже ходим, просим не делать аборты. Ведь мы рискуем здоровьем нашей молодежи, лишаем девушек возможности в будущем стать мамами», — говорит Токтокан Эсенова.

Она поясняет, что первый неудачный опыт молодые мигрантки зачастую получают со своими же соотечественниками. И так называемым патриотам стоило бы задуматься об ответственности кыргызов-мужчин перед женщинами.

«Девушек насилуют, оставляют на улице наши же мужчины. Поэтому, прежде чем обвинять и наказывать за отношения с иностранцами, подумайте о своих действиях. Может, сначала надо призвать к ответственности самих мужчин?» — справедливо отмечает председатель центра.

Тотальная неграмотность

Токтокан Эсенова заявляет, что чаще всего в сложной жизненной ситуации оказываются девушки без образования и профессии. Они не знают свои права, не уверены в своих силах, чаще попадают под влияние и не могут четко обозначить позицию.

Образованные самостоятельные мигрантки устраиваются на хорошие должности, достаточно зарабатывают, чтобы не зависеть от мужчин, они успешны и в состоянии защитить себя. Токтокан Эсенова

«Есть, конечно, и такие — с высшим образованием, но работают уборщицами или официантками. Некоторые из них не могут правильно написать свою фамилию. Это чаще всего те, кто не посещал занятия в вузе, только отправляли деньги в конце семестра на зачеты и экзамены. Могу назвать учебные заведения, с выпускниками которых сталкивалась, уровень образования у них равен начальной школе. Это проблема системы образования Кыргызстана: даже имея диплом на руках, человек необразованный», — говорит она.

Глава центра подчеркивает важность получения базового образования девочками, чтобы они не чувствовали свою зависимость, могли постоять за себя. Тогда никакие «патриоты» не смогут указывать им, как жить.