Режиссер Питер Джексон представил эксклюзивное видео о группе The Beatles

Режиссер Питер Джексон представил эксклюзивное видео о своем документальном фильме «Битлз: Возвращение». Ролик можно посмотреть на официальном YouTube-канале Disney Россия.

«Мы бы хотели сделать новогодний подарок поклонникам группы The Beatles во всем мире. В честь этого мы подготовили пятиминутное видео, которое познакомит вас с будущим фильмом The Beatles: Get Back. Мы надеемся, что сможем вас порадовать в трудное для всех нас время», — сообщил Питер Джексон.

Фильм «Битлз: Возвращение» расскажет об атмосфере, царившей на студии во время записи знаменитого альбома Let It Be, и завершится записью последнего живого концерта группы, который состоялся на крыше дома № 3 по лондонской улице Сэвил Роу 30 января 1969 года.

В российский прокат лента выйдет 26 августа 2021-го.