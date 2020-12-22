23:27
USD 80.60
EUR 98.47
RUB 1.08
Общество

Режиссер Питер Джексон представил эксклюзивное видео о группе The Beatles

Режиссер Питер Джексон представил эксклюзивное видео о своем документальном фильме «Битлз: Возвращение». Ролик можно посмотреть на официальном YouTube-канале Disney Россия.

«Мы бы хотели сделать новогодний подарок поклонникам группы The Beatles во всем мире. В честь этого мы подготовили пятиминутное видео, которое познакомит вас с будущим фильмом The Beatles: Get Back. Мы надеемся, что сможем вас порадовать в трудное для всех нас время», — сообщил Питер Джексон.

Фильм «Битлз: Возвращение» расскажет об атмосфере, царившей на студии во время записи знаменитого альбома Let It Be, и завершится записью последнего живого концерта группы, который состоялся на крыше дома № 3 по лондонской улице Сэвил Роу 30 января 1969 года.

В российский прокат лента выйдет 26 августа 2021-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177583/
просмотров: 131
Версия для печати
Материалы по теме
Россотрудничество проводит конкурс в честь Дня короткометражного кино
В Джалал-Абаде состоялся фестиваль «Русская песня собирает друзей!»
В Бишкеке состоится музыкальный перформанс «Жаралыш» от проекта «Кыргыз Кайрык»
В прокат выходит кыргызский фильм «Көл»
Афиша Бишкека на неделю: выставки, новогодние ярмарки и кинофестиваль
Том Круз грубо отчитал съемочную группу фильма «Миссия: невыполнима 7»
В день рождения народного писателя в Доме кино показали фильм «Мир Айтматова»
Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, выставки и вечер памяти
Вы уже были в кинотеатре после их открытия? Голосование
В маске и с попкорном. Как посетители кинотеатров правила соблюдают
Популярные новости
Обращение девочки к&nbsp;главе ГКНБ. Камчыбек Ташиев дал поручение проверить школу Обращение девочки к главе ГКНБ. Камчыбек Ташиев дал поручение проверить школу
Московские дворники из&nbsp;Кыргызстана сняли пародию на&nbsp;песню Моргенштерна Московские дворники из Кыргызстана сняли пародию на песню Моргенштерна
Ребенок просит помощи у&nbsp;главы ГКНБ. Девочка обратилась к&nbsp;Камчыбеку Ташиеву Ребенок просит помощи у главы ГКНБ. Девочка обратилась к Камчыбеку Ташиеву
Он&nbsp;пишет с&nbsp;ошибками. Пользователи Сети следят за&nbsp;публикациями Садыра Жапарова Он пишет с ошибками. Пользователи Сети следят за публикациями Садыра Жапарова
Бизнес
Новогодний каталог Globus: листай и&nbsp;выбирай, чем себя баловать Новогодний каталог Globus: листай и выбирай, чем себя баловать
Новогодняя акция от&nbsp;aitv network Новогодняя акция от aitv network
Открылись новые магазины &laquo;Globus-Узген&raquo; и&nbsp;&laquo;Globus-ЦУМ&raquo; Открылись новые магазины «Globus-Узген» и «Globus-ЦУМ»
Мобильный оператор&nbsp;О! снижает стоимость межсетевых звонков Мобильный оператор О! снижает стоимость межсетевых звонков
22 декабря, вторник
23:26
Коронавирус мутирует. Что это значит, объяснили ученые Коронавирус мутирует. Что это значит, объяснили ученые
23:06
Режиссер Питер Джексон представил эксклюзивное видео о группе The Beatles
22:37
Друг Хабиба Нурмагомедова выложил его фото почти 10-летней давности
22:01
Турецкое агентство по сотрудничеству и координации откроет поликлиники в КР
21:45
В Казахстане установили первые беби-боксы для отказных детей