Избиение Рамазана. В Минтруда рассказали, какая помощь оказывается мальчику

Шестилетний Рамазан, которого избил отчим, находится под опекой бабушки в Ат-Башинском районе. У него установлены доверительные и теплые отношения с членами семьи. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцразвития.

По его данным, ребенку оказывается медицинская и психологическая, гуманитарная и материальная помощь в соответствии с индивидуальным планом по защите ребенка, утвержденным решением госадминистрации Ат-Башинского района.

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Кроме того, на постоянной основе предусматривается медицинское сопровождение ребенка и мониторинг его содержания и воспитания в семье опекуна.

Индивидуальный план также содержит мероприятия по оказанию помощи семье в определении ребенка в дошкольное учреждение, в дальнейшем — в подготовке к школьному обучению.

«В данное время психологическое состояние ребенка удовлетворительное, предоставляется реабилитационная помощь. У него установлены доверительные и теплые отношения с членами семьи, опекунами», — отметили в Минтруда.

Управление труда и социального развития Ат-Башинского района осуществляет социальное сопровождение семьи и ребенка, при необходимости будет представлять интересы ребенка в следственных мероприятиях и судебных процессах.

Ситуация в отношении ребенка, подвергшегося жестокому обращению, и процесс его сопровождения находятся на контроле у Министерства труда и социального развития и Общественного фонда «Лига защитников прав ребенка».

Ранее в ОВД Октябрьского района Бишкека с заявлением обратилась 25-летняя жительница Сокулукского района Чуйской области с просьбой принять меры в отношении 33-летнего супруга. По словам женщины, ее муж в ночь с 17 на 18 ноября около полуночи, находясь дома, беспричинно нанес телесные повреждения ее несовершеннолетнему сыну, 2014 года рождения. Факт зарегистрировали в ОВД Октябрьского района по статье 75 Кодекса КР «О проступках». Далее материалы дела передали по территориальности в ОВД Сокулукского района. Начато досудебное производство. Позже мать ребенка простила супруга.