Кыргызстанка, родившая в московском метро, отказываться от ребенка не намерена

29-летнюю кыргызстанку, родившую в московском метро, навестил представитель посольства Кыргызстана в России. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

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По ее данным, юрист диппредставительства встретился с девушкой, ее лечащим врачом и заместителем главврача клинической больницы № 29 города Москвы.

«Врачи подтвердили удовлетворительное состояние матери и ребенка. Рождение в экстремальных условиях на здоровье малыша не повлияло. Родственники женщины опровергли информацию о том, что она собирается отказываться от ребенка», — проинформировали в ведомстве.

Напомним, 29-летняя кыргызстанка У.К. родила 9 декабря в московском метро на станции «Электрозаводская». Роды приняли полицейские.