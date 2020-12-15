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Общество

Кыргызстанка, родившая в московском метро, отказываться от ребенка не намерена

29-летнюю кыргызстанку, родившую в московском метро, навестил представитель посольства Кыргызстана в России. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

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В Москве 29-летняя кыргызстанка родила в метро

По ее данным, юрист диппредставительства встретился с девушкой, ее лечащим врачом и заместителем главврача клинической больницы № 29 города Москвы.

«Врачи подтвердили удовлетворительное состояние матери и ребенка. Рождение в экстремальных условиях на здоровье малыша не повлияло. Родственники женщины опровергли информацию о том, что она собирается отказываться от ребенка», — проинформировали в ведомстве.

Напомним, 29-летняя кыргызстанка У.К. родила 9 декабря в московском метро на станции «Электрозаводская». Роды приняли полицейские.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176782/
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