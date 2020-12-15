Закону не противоречит. ВАК ответила на жалобу соискателей

Соискатели пожаловались омбудсмену Токону Мамытову на Высшую аттестационную комиссию.

В обращении говорится, что лица, претендующие на соискание ученой степени или ученого звания, должны в обязательном порядке опубликовывать одну научную статью в электронном журнале ВАК, оплатив ее через специальный расчетный счет вышеупомянутого государственного органа в размере 1 тысяча 500 сомов, с дополнительным предоставлением английской версии статьи, перевод которой также является для соискателей платным. Соискатели считают, что это незаконно.

Однако в ВАК отмечают, что закону требование не противоречит. Председатель ВАК Бакыт Тыналиева рассказала 24.kg, по каким причинам президиум решил внести в обязательные условия получения ученой степени и ученого звания публикацию в электронном журнале на английском языке.

«Рецензентами статей будут эксперты ВАК, и они будут заранее ознакомлены с научными исследованиями, которые готовятся к защите и иметь представление об уровне квалификации соискателей. Публикации на английском языке будут размещены в интернете, с исследованиями наших соискателей сможет ознакомиться мировая научная общественность. Наиболее интересные статьи могут вызвать вопросы, приглашения на конференции, в научные коллаборации. Так мы преодолеем местечковость науки и выйдем на мировую научную сферу. В то же время это стимул для соискателей изучать английский, сейчас много молодых людей свободно владеют английским, нет необходимости платить переводчикам», — пояснила Бакыт Тыналиева.

Она добавила, что в будущем планируется ввести этот журнал в международные системы индексирования, такие как Web of Science, Scopus. Одно из условий вхождения — версия журнала на английском языке. «Однако мы решили, что на английском языке мы будем выпускать самые лучшие статьи, где есть научная новизна и ценность исследований, поэтому, скорее всего, мы отменим требование перевода статьи на английском языке и будем просить переводы только выдающихся статьей, рекомендованных рецензентами к публикации на английском языке», — подчеркнула Бакыт Тыналиева.

1,5 тысячи сомов идут не в карман сотрудников ВАК, а на оплату работы рецензентов, корректоров, переводчиков. Если разделить эту сумму на пять частей, согласитесь, наши рецензенты и корректоры сильно не разбогатеют. Бакыт Тыналиева

Вместе с тем соискатели настаивают, что ВАК необоснованно ссылается на постановление правительства от 9 марта.

Они отмечают, что решения президиума ВАК еще нет, это только решение самого председателя ВАК Тыналиевой. И электронный журнал ВАК имеет только 11 баллов и ни в одну международную систему не входит.

Уточняется, что до сегодняшнего дня ВАК не может издать очередные номера с июня, из-за этого соискатели не имеют возможности представить свои диссертации к защите.

«ВАК уже обязывает соискателей опубликовывать свои статьи в своем журнале, который не работает. ВАК бежит впереди паровоза, при этом не придав еще статус своему журналу. Так не бывает. Соискатель должен оставить за собой выбор, а не стать инструментом оплаты для сотрудников ВАК. Заметьте, ВАК уже согласилась отменить английскую версию, признав свою неправоту и даже то, что обманным путем, сославшись на постановление правительства от 9 марта, обязал нас», — уточняют в ответном заявлении соискатели.

Они направили свою жалобу в суд, Генеральную прокуратуру и ГСБЭП.