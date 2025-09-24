21:30
Агент 024

Администрация санатория «Иссык-Куль Аврора» отреагировала на жалобу отдыхающих

Администрация санатория «Иссык-Куль Аврора» отреагировала на жалобу отдыхающих, которые рассказали о том, что на территории здравницы грязно и пасется скот.

«Территория санатория полностью закрыта и находится под круглосуточной охраной. Попадание постороннего скота или иных животных исключено. Регулярно проводится уборка, санитарная обработка и озеленительные работы. На сегодняшний день территория находится в чистом и ухоженном состоянии. Все объекты инфраструктуры санатория поддерживаются в рабочем и безопасном виде. Попадание постороннего скота на территорию исключено. В настоящее время территория абсолютно чистая, регулярно проводятся уборка и озеленительные работы», — говорится в сообщении.

В администрации добавили, что санаторий готов принять гостей и обеспечить все необходимые условия для комфортного и безопасного отдыха.

