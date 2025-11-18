Жители Подмосковья пожаловались на мигрантов, играющих в кок бору. По данным местных СМИ, в Раменском районе, недалеко от конного клуба «Манас», трудовые мигранты устроили кок бору — популярную в Центральной Азии игру.

После жалобы полиция проводит проверку.

В администрации района уточнили, что мигранты вместо традиционной козьей туши для игры использовали обычный мяч. Однако уточняется, что проведение кок бору не было согласовано.

На кадрах с места событий видно, как несколько десятков иностранцев участвуют в игре на поле. Как отметили в администрации, кок бору проводится на территории Раменского не впервые.