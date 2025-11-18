12:07
USD 87.45
EUR 101.48
RUB 1.08
Происшествия

Жители Подмосковья пожаловались на мигрантов, играющих в кок бору

Жители Подмосковья пожаловались на мигрантов, играющих в кок бору. По данным местных СМИ, в Раменском районе, недалеко от конного клуба «Манас», трудовые мигранты устроили кок бору — популярную в Центральной Азии игру.

После жалобы полиция проводит проверку.

В администрации района уточнили, что мигранты вместо традиционной козьей туши для игры использовали обычный мяч. Однако уточняется, что проведение кок бору не было согласовано.

На кадрах с места событий видно, как несколько десятков иностранцев участвуют в игре на поле. Как отметили в администрации, кок бору проводится на территории Раменского не впервые.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/351307/
просмотров: 594
Версия для печати
Материалы по теме
Опыт Узбекистана и Таджикистана по организации трудовой миграции интересен РФ
Врачей в России обяжут сообщать в МВД о нелегальных мигрантах
Врач-кыргызстанец погиб в ДТП, произошедшем в Тюмени
Мошенничество: 21-летний уроженец Кыргызстана пойдет под суд в России
Мигранты не могут работать курьерами в Петербурге. Кыргызстанцев это не касается
Выезд и повторный въезд мигрантов в Россию не помогут обновить статус — МВД РФ
Работаете за границей, но не можете накопить деньги? 5 главных ошибок мигрантов
В России с 2026 года сократят квоту на временное проживание мигрантов
Кыргызстанцы пожаловались на вузы в Москве: им грозит выдворение из РФ
Массовая драка мигрантов в Москве: задержано более 80 человек
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области подрались водители. Возбуждено уголовное дело В Чуйской области подрались водители. Возбуждено уголовное дело
В&nbsp;Кыргызстане выявлена схема поставки просроченных продуктов в&nbsp;воинские части В Кыргызстане выявлена схема поставки просроченных продуктов в воинские части
Уголовное дело против Екатерины Бивол могут возбудить в&nbsp;России Уголовное дело против Екатерины Бивол могут возбудить в России
Драка водителей. По&nbsp;подозрению в&nbsp;хулиганстве задержаны 16&nbsp;человек Драка водителей. По подозрению в хулиганстве задержаны 16 человек
Бизнес
Возвращайте деньги с&nbsp;подпиской O!Prime. Подключайте БЕСПЛАТНО Возвращайте деньги с подпиской O!Prime. Подключайте БЕСПЛАТНО
Акция &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банк&raquo; Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банк»
Оформляйте страховку для путешествий онлайн в&nbsp;&laquo;BAKAI Страхование&raquo; Оформляйте страховку для путешествий онлайн в «BAKAI Страхование»
&laquo;Банк Компаньон&raquo; завершил смену акционеров и&nbsp;начинает новую фазу роста «Банк Компаньон» завершил смену акционеров и начинает новую фазу роста
18 ноября, вторник
12:00
Новый формат С5 + Азербайджан. Зачем Баку нужна Центральная Азия Новый формат С5 + Азербайджан. Зачем Баку нужна Централ...
11:42
Медиация по-новому: в Кыргызстане принят новый закон об урегулировании споров
11:29
Биткоин упал ниже $90 тысяч
11:20
ЧМ-2026. США предупредили: билет на матч не откроет границы автоматически
11:19
В КР вводится новый закон о безопасности пищевой продукции «от поля до стола»