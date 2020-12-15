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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Митинг против ПДП. К участникам акции протеста вышел советник мэра

Горожане митингуют у здания мэрии Бишкека. Они требуют отменить План детальной планировки города.

Участники акции настаивали, чтобы к ним вышли и. о. мэра Балбак Тулобаев и председатель БГК Жаныбек Абиров. Но пообщаться им удалось только с новоназначенным советником и. о. мэра Асхатом Осмоновым. Он озвучил позицию муниципалитета.

«Я разговаривал с вице-мэром по земельным вопросам, архитектуре и строительству Азаматом Сагындык уулу. Оказывается, вопрос ПДП инициирован самой мэрией в 2018 году. Муниципалитет внес проект на обсуждение в Бишкекский городской кенеш. Последний принял закон о ПДП. Горожане могут обжаловать решение БГК в суде, если хотят отменить его», — сказал Асхат Осмонов.

Советник подчеркнул, что мэрия не может отменить решение БГК. «Для нас Бишкекский горкенеш является высшим органом. Мы им подчиняемся. Если БГК путем решения суда отменит ПДП, то мэрия, естественно, начнет работать в этом направлении», — отметил Асхат Осмонов.

Горожане также пожаловались на то, что сотрудники мэрии не ходят на судебные слушания.

«Дело находится в районном суде. Я спросил у вашего модератора, в чем недовольство наших горожан. Он ответил, что наши сотрудники юридического отдела не приходят на судебные заседания. Я этот вопрос уточню. Возьму под свой контроль. Чтобы следующие судебные процессы проходили с участием наших сотрудников с юридического отдела», — заключил советник.

Отметим, что прокуратура города выявила недостатки и несоответствия в Проекте детальной планировки центральной части столицы. Доступ к ПДП по непонятным причинам закрыли. Даже суд смог получить его не с первого раза.

ПДП центральной части Бишкека, который столичные депутаты приняли без обсуждения, находится в центре скандала. Пока чиновники пытаются убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, в межрайонный суд подали иск об отмене ПДП, ответчиком выступает именно БГК.

Городские власти на встрече с инициативной группой горожан в 24.kg согласились, что Проект детальной планировки нужно доработать.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176734/
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