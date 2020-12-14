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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Разбой в Канте. Прокуратура обжаловала решение в отношении сына чиновника

Чуйская областная прокуратура обжаловала решение Иссык-Атинского районного суда в отношении сына главы Госагентства антимонопольного регулирования Шухрата Сабирова — Аброра. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что ранее судья Иссык-Атинского района Айжан Рыскулова постановила вернуть дело прокурору. В постановлении суда указывается, что обвинительный акт составлен с нарушением требований закона. Аброру Сабирову и Мухридину Муракимову предъявлено обвинение по статьям «Воспрепятствование деятельности прокурора, следователя, уполномоченного должностного лица органа дознания» и «Нарушение неприкосновенности жилища». Бывший заместитель прокурора Чуйской области Рыскулбек Маженов обжаловал это постановление в Чуйском областном суде. Однако вторая инстанция решение еще не приняла.

«Следователь указал, что сын чиновника вступил в сговор со своим другом для того, чтобы вмешаться в деятельность следователя ГСБЭП. Они проникли на охраняемый объект и угнали вещественные доказательства — два автомобиля. Для этого молодые люди купили перчатки, пластиковые хомуты, скотч и прикуриватель для авто. 7 сентября, скрыв свои лица под маской, обвиняемые пришли на автостоянку, стали провоцировать собак. Когда за ворота вышел охранник, Сабиров подкрался к нему и толкнул. После того как пожилой человек упал, обвиняемые связали его и занесли в сторожевую будку. Сабиров сорвал пломбы следователя ГСБЭП, завел машины. Вместе с Муракимовым они угнали со штрафстоянки автомобили», — сообщили редакции.

В постановлении суда указывается, что в обвинительном акте необоснованно указывается, как Сабиров и Муракимов, незаконно проникнув на штрафстоянку и применив физическую силу в отношении охранника, воспрепятствовали деятельности прокурора, следователя, уполномоченного лица.

Напомним, в Иссык-Атинском районе со стоянки угнали две автомашины, незаконно ввезенные в страну. Ранее Финпол задержал грузовой трал, где находилось два праворульных минивена. Подозреваемым оказался сын директора Госагентства антимонопольного регулирования Шухрата Сабирова. Он вместе со своим другом связал охранника и угнал авто. Обоих обвиняемых отпустили под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176636/
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