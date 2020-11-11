Разбой в Канте. Сына главы Госантимонополии выпустили из-под стражи

Сына главы Госантимонополии Шухрата Сабирова Ахрора выпустили из-под стражи. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что Ахрора Сабирова отпустили под домашний арест в связи с тем, что истек срок содержания в СИЗО. Известно, что из-под стражи вышел и другой фигурант уголовного дела М.М.

Напомним, в Иссык-Атинском районе со стоянки угнали две автомашины, незаконно ввезенные в страну. Ранее Финпол задержал грузовой трал, где находилось два праворульных минивена. Подозреваемым оказался сын директора Госагентства антимонопольного регулирования Шухрата Сабирова. Он вместе со своим другом связал охранника и угнал авто.