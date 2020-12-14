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Общество

Ответы, как цыплята в инкубаторе. Горожанин раскритиковал чиновников Минздрава

Житель Бишкека раскритиковал ответы представителей департамента лекарственных средств. Он недоволен однотипными ответами чиновников о росте цен на медикаменты.

Отметим, что сегодня в эфире «Биринчи радио» о ситуации с лекарствами рассказывала замдиректора департамента лекарственных средств Чинара Мамбеталиева. В студию дозвонился горожанин по имени Эсен и раскритиковал ответы чиновницы.

«Люди задают вопросы о ценах. Понятно, какая категория населения поднимает эти вопросы, у кого есть деньги, наверняка не будут об этом говорить. Меня огорчает то, что все ответы всегда похожие, — как цыплята в инкубаторе. «Ничего не можем» и так далее. Хорошо, если фармация командует над правительством, так и надо народу сказать. Мы за эти годы начали много и красиво говорить, но ничего не делать. Либо скажите, чтобы мы не задавали вопросы о ценах на медикаменты, потому что вы все равно не будете обращать внимание на это», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176583/
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