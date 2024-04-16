Лекарства на более 20 миллионов сомов хотели контрабандно провезти в Кыргызстан

Пресечена крупная партия незаконного ввоза медикаментов в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, на пункте приграничного учета товаров «Ак-Тилек — автодорожный» задержана машина Volvo с недостоверными товарно-транспортными документами. Там под видом перевозки домашних вещей обнаружена крупная партия дорогостоящих медикаментов предварительной стоимостью более 20 миллионов сомов без соответствующих документов для ввоза и импорта товаров из государств — членов ЕАЭС и учета в налоговых органах КР.

Устанавливаются сумма ущерба, нанесенного республиканскому бюджету, и причастность должностных лиц к этому факту.