15:06
USD 89.12
EUR 94.98
RUB 0.95
Происшествия

Лекарства на более 20 миллионов сомов хотели контрабандно провезти в Кыргызстан

Пресечена крупная партия незаконного ввоза медикаментов в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, на пункте приграничного учета товаров «Ак-Тилек — автодорожный» задержана машина Volvo с недостоверными товарно-транспортными документами. Там под видом перевозки домашних вещей обнаружена крупная партия дорогостоящих медикаментов предварительной стоимостью более 20 миллионов сомов без соответствующих документов для ввоза и импорта товаров из государств — членов ЕАЭС и учета в налоговых органах КР.

Устанавливаются сумма ущерба, нанесенного республиканскому бюджету, и причастность должностных лиц к этому факту.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291668/
просмотров: 130
Версия для печати
Материалы по теме
Ущерб в 7,5 миллиона сомов. Выявлен незаконный ввоз грузовиков из Китая
В аэропорту «Манас» задержана кыргызстанка. Прятала золото под одеждой
Более 440 миллионов сомов профинансировал ФОМС на покупку лекарств больницам
Глава Минздрава рассказал, когда решится проблема с лекарствами в Кыргызстане
Дефицит лекарств. Глава Независимого медицинского профсоюза подтвердила проблему
Виновата геополитическая ситуация. Дастан Бекешев о дефиците важных лекарств
На кыргызско-таджикской границе задержан контрабандист
Штрафовать за незаконную торговлю лекарств предлагают в парламенте
Спортсмены обеспокоены задержкой закупа лекарств. Тендер не состоялся
Контрабанду лимонов пресекли в Баткенской области
Популярные новости
У&nbsp;бишкекчанина нашли афганский чарс стоимостью $4&nbsp;тысячи У бишкекчанина нашли афганский чарс стоимостью $4 тысячи
Обыск дома советника посла Кыргызстана в&nbsp;Москве. МИД России вручили ноту Обыск дома советника посла Кыргызстана в Москве. МИД России вручили ноту
Мигрантов из&nbsp;Пакистана и&nbsp;Бангладеш выдворили из&nbsp;Кыргызстана Мигрантов из Пакистана и Бангладеш выдворили из Кыргызстана
Полиция незаконно обыскала квартиру советника посла Кыргызстана в&nbsp;Москве Полиция незаконно обыскала квартиру советника посла Кыргызстана в Москве
Бизнес
Получите цифровую подпись в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;, чтобы сдать налоговую декларацию онлайн Получите цифровую подпись в «Мой О!», чтобы сдать налоговую декларацию онлайн
&laquo;Оптима Банк&raquo; вручил подарки победителям 1-го этапа акции &laquo;Олимпийское золото&raquo; «Оптима Банк» вручил подарки победителям 1-го этапа акции «Олимпийское золото»
Целых пять онлайн-кинотеатров и&nbsp;быстрый как пуля интернет от&nbsp;Saima Telecom Целых пять онлайн-кинотеатров и быстрый как пуля интернет от Saima Telecom
Мобильный оператор&nbsp;О! провел масштабные работы по&nbsp;улучшению сети Мобильный оператор О! провел масштабные работы по улучшению сети
16 апреля, вторник
14:46
Лекарства на более 20 миллионов сомов хотели контрабандно провезти в Кыргызстан Лекарства на более 20 миллионов сомов хотели контрабанд...
14:43
Закрытие Фонда «Сорос — Кыргызстан». Комментарий администрации президента
14:36
Задержаны сотрудники «Бишкекасфальтсервиса». Мочились в яму и распивали алкоголь
14:28
В мае у кыргызстанцев будут длинные выходные
14:28
Хотим знать, сколько тратим. Жители Канта просят дать им доступ к счетчикам воды