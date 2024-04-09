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Общество

Более 440 миллионов сомов профинансировал ФОМС на покупку лекарств больницам

Для обеспечения своевременного и качественного оказания медицинской помощи пациентам Фонд обязательного медицинского страхования выделил в первом квартале 443,7 миллиона сомов на закупку лекарственных средств и медицинских изделий, таких как шприцы, системы, перчатки и другое. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Эти средства были предоставлены 149 организациям здравоохранения, работающим в системе «Единый плательщик». Таким образом, ФОМС на 100 процентов покрыл потребности организаций здравоохранения в финансовых ресурсах для закупки медикаментов за первый квартал 2024-го», — говорится в сообщении.

ФОМС напоминает, что организации здравоохранения, обладающие финансовой и управленческой автономией, должны планировать расходы и обеспечивать пациентов необходимыми препаратами из Перечня жизненно важных лекарственных средств и медицинскими изделиями согласно Программе государственных гарантий.

Отметим, ранее о дефиците лекарств сообщал депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев. Накануне о проблеме на своей странице в Facebook сообщила и эксперт по доказательной медицине, глава Независимого медицинского профсоюза Бермет Барыктабасова. По ее словам, лекарств нет или заканчиваются, а заявки в «Кыргызфармацию» по поставке лекарств по потребностям лежат уже второй квартал с начала года.

ГП «Кыргызфармация» создали в марте 2023-го в целях улучшения доступности лекарственных препаратов для населения. Сообщалось, что благодаря созданию госпредприятия на покупке лекарств сэкономили более 300 миллионов сомов.

Министр здравоохранения заявил, что в настоящее время закупаются лекарства на второй квартал этого года. По его словам, к 15 апреля будет 100-процентная обеспеченность по всем заявкам, которые дали 290 организаций здравоохранения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291080/
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