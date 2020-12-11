Строительство школы в Кочкорском районе завершили на 80 процентов. Об этом сообщили в Госагентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По его информации, учебное учреждение рассчитано на 150 ученических мест.

«На сегодняшний день полностью завершили сантехнические работы по водяному отоплению всего комплекса. На стадии завершения также работы по окраске внешнего фона фасадных частей здания. Сейчас подрядчики проводят внутреннюю отделку, укладывают брусчатку и бордюры. За счет кредитных средств Саудовского фонда развития на строительство школы предусмотрено $690 тысяч. Строительство полностью завершится в новом году», — сообщили в госагентстве.