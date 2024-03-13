15:10
USD 89.43
EUR 97.70
RUB 0.99
Общество

С какими тестами не могут справиться кыргызские школьники, рассказали в НЦОКОИТ

Школьники в Кыргызстане больше знакомы с тестами закрытого типа, но имеют проблемы с изложением своих мыслей. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила директор Национального центра оценки качества образования и информационных технологий (НЦОКОИТ) Бактыгуль Шамшидинова.

По ее словам, НЦОКОИТ является оператором проведения и пилотного, и основного исследования PISA.

«В 2022/23 учебном году разработаны более 2,5 тысячи тестовых заданий на русском и кыргызском языках. Чтобы проверить насколько они надежные и валидные, проведен мониторинг примерно в 50 школах Бишкека и Сокулукского района Чуйской области. Сделан психометрический анализ и только после этого мы, начиная с 2023/24 учебного года, предоставляем возможность ученикам и учителям поработать с этими тестами. Они размещены на сайте ncokoit.kg», — сказала Бактыгуль Шамшидинова.

Читайте по теме
Материалы для подготовки тестирования школьников PISA разместили в интернете

Она отметила, что тесты разработаны с 5-го по 8-й класс по всем предметам, которые будут в PISA-2025.

«Но у нас это PISA-ориентированные тесты, которые разработаны учителями из Кыргызстана. Они прошли двойную экспертизу — внешнюю и внутреннюю — на соответствие нашим стандартам. С 2009 года прошло очень много времени, поменялись стандарты, изменились модули по функциональной грамотности, поэтому в школах идет большая работа», — добавила директор НЦОКОИТ.

По ее словам, около двух недель назад провели так называемую маленькую PISA. Ученики 7-8-х классов около 245 школ прошли PISA-ориентированные тесты в электронном формате. Результаты пока еще обрабатываются.

«Наши дети больше знакомы с тестами закрытого типа, когда нужно выбрать один правильный ответ. А в PISA будут тесты разных видов: последовательность, соответствие, закрытого типа и ответ самого ученика. То есть должна работать логика, нужно самостоятельно написать ответ. В этой части немного есть проблемы, поскольку наши дети не могут писать свои мысли. С этим мы столкнулись, когда ученики 5-6-х классов проходили PISA-ориентированные тесты. 50 процентов детей справились с традиционными тестами (выбор одного правильного ответа), но большие сложности были с тем, чтобы написать ответ самим», — отметила Бактыгуль Шамшидинова.

PISA (Programme for International Student Assessment) — международная программа оценки образовательных достижений учащихся. Ожидается, что в 2025 году в исследовании PISA примут участие учащиеся около 100 государств. Кыргызстан дважды принимал участие в PISA: в 2006 и 2009 годах. И оба раза занимал последние места.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288872/
просмотров: 380
Версия для печати
Материалы по теме
Trial test not to affect official results of Kyrgyzstan in PISA-2025
Участники исследования PISA — счастливчики, считает эксперт
Пилотный тест не повлияет на официальные результаты Кыргызстана в PISA-2025
PISA-2025 to be held in Russian, Kyrgyz and Uzbek languages
Исследование PISA-2025 пройдет на русском, кыргызском и узбекском языках
PISA pilot testing to take place in some schools of Kyrgyzstan
В некоторых школах пройдет пилотное тестирование в рамках PISA
В школе села Сары-Булун Иссык-Кульской области директор ударил ученика
Тест по госязыку для абитуриентов. Дискриминации не будет — Минобразования
Бишкекская милиция поблагодарила школьников за помощь «особенному ребенку»
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Что можно и&nbsp;нельзя делать во&nbsp;время священного месяца Рамазан Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время орозо и что с этим делать
Как правильно держать орозо. Ответы на&nbsp;самые часто задаваемые вопросы Как правильно держать орозо. Ответы на самые часто задаваемые вопросы
Бизнес
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
Красиво жить разрешается: в&nbsp;Орто-Сае появится первый клубный комплекс Красиво жить разрешается: в Орто-Сае появится первый клубный комплекс
13 марта, среда
14:57
Предприниматели Кыргызстана и Узбекистана договорились о сотрудничестве Предприниматели Кыргызстана и Узбекистана договорились...
14:48
Депутат Айбек Алтынбеков просит построить дом для сотрудников аппарата ЖК
14:38
Тендер на технику для села Күн-Чыгыш. Задержан гендиректор фирмы-подрядчика
14:23
Выселение многоэтажки. Жильцы собрались у Жогорку Кенеша
14:19
С какими тестами не могут справиться кыргызские школьники, рассказали в НЦОКОИТ