С какими тестами не могут справиться кыргызские школьники, рассказали в НЦОКОИТ

Школьники в Кыргызстане больше знакомы с тестами закрытого типа, но имеют проблемы с изложением своих мыслей. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила директор Национального центра оценки качества образования и информационных технологий (НЦОКОИТ) Бактыгуль Шамшидинова.

По ее словам, НЦОКОИТ является оператором проведения и пилотного, и основного исследования PISA.

«В 2022/23 учебном году разработаны более 2,5 тысячи тестовых заданий на русском и кыргызском языках. Чтобы проверить насколько они надежные и валидные, проведен мониторинг примерно в 50 школах Бишкека и Сокулукского района Чуйской области. Сделан психометрический анализ и только после этого мы, начиная с 2023/24 учебного года, предоставляем возможность ученикам и учителям поработать с этими тестами. Они размещены на сайте ncokoit.kg», — сказала Бактыгуль Шамшидинова.

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Она отметила, что тесты разработаны с 5-го по 8-й класс по всем предметам, которые будут в PISA-2025.

«Но у нас это PISA-ориентированные тесты, которые разработаны учителями из Кыргызстана. Они прошли двойную экспертизу — внешнюю и внутреннюю — на соответствие нашим стандартам. С 2009 года прошло очень много времени, поменялись стандарты, изменились модули по функциональной грамотности, поэтому в школах идет большая работа», — добавила директор НЦОКОИТ.

По ее словам, около двух недель назад провели так называемую маленькую PISA. Ученики 7-8-х классов около 245 школ прошли PISA-ориентированные тесты в электронном формате. Результаты пока еще обрабатываются.

«Наши дети больше знакомы с тестами закрытого типа, когда нужно выбрать один правильный ответ. А в PISA будут тесты разных видов: последовательность, соответствие, закрытого типа и ответ самого ученика. То есть должна работать логика, нужно самостоятельно написать ответ. В этой части немного есть проблемы, поскольку наши дети не могут писать свои мысли. С этим мы столкнулись, когда ученики 5-6-х классов проходили PISA-ориентированные тесты. 50 процентов детей справились с традиционными тестами (выбор одного правильного ответа), но большие сложности были с тем, чтобы написать ответ самим», — отметила Бактыгуль Шамшидинова.

PISA (Programme for International Student Assessment) — международная программа оценки образовательных достижений учащихся. Ожидается, что в 2025 году в исследовании PISA примут участие учащиеся около 100 государств. Кыргызстан дважды принимал участие в PISA: в 2006 и 2009 годах. И оба раза занимал последние места.