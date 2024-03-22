Поддерживают ли читатели 24.kg запрет смартфонов в школах? Итоги опроса

Читатели 24.kg поддерживают запрет мобильных телефонов в школах. Об этом говорят итоги опроса, проведенного редакцией.

Более 77 процентов (или 1 тысяча 198 голосов) принявших участие в голосовании выступили за ограничения школьников в использовании гаджетов во время занятий. Всего 22 процента (355 голосов) против предложения.

Ранее президент Садыр Жапаров посоветовал Министерству образования и науки обратить внимание на то, как использование школьниками сотовых телефонов негативно влияет на учебный процесс. Он призвал развернуть широкое общественное обсуждение пользы и вреда смартфонов и совместно с родителями учеников принять правильное решение.

В Жогорку Кенеше уже инициировали законопроект «О регулировании пользования мобильным устройством в общеобразовательной организации». Документ вынесен на общественное обсуждение. Предполагается, что школы сами разработают правила и руководства использования телефонов, смартфонов, планшетов и определят специальные зоны, где они должны быть выключены и храниться.