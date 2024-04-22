На заседании комитета по социальной политике Жогорку Кенеша депутат Айсара Абдиева рассказала о столовой школы имени Жээнбаева в айыльном аймаке Кош-Добо Джалал-Абадской области.

По словам нардепа, о проблеме она узнала на встрече с избирателями.

«Детей кормят в подвале, покрытом плесенью. Там не то что есть, просто находиться невозможно, ученики могут заболеть от плесени. Кто это контролирует? Раньше в этом подвале хранили табак», — обратилась к Минобразования Айсара Абдиева.

Она попросила акима области выделить деньги и построить столовую, где дети могут временно питаться.