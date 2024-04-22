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Общество

В Джалал-Абаде учеников кормят в подвале, покрытом плесенью — депутат

На заседании комитета по социальной политике Жогорку Кенеша депутат Айсара Абдиева рассказала о столовой школы имени Жээнбаева в айыльном аймаке Кош-Добо Джалал-Абадской области.

По словам нардепа, о проблеме она узнала на встрече с избирателями.

«Детей кормят в подвале, покрытом плесенью. Там не то что есть, просто находиться невозможно, ученики могут заболеть от плесени. Кто это контролирует? Раньше в этом подвале хранили табак», — обратилась к Минобразования Айсара Абдиева.

Она попросила акима области выделить деньги и построить столовую, где дети могут временно питаться.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292236/
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