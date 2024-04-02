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Происшествия

В Аксы погиб школьник. Подрался из-за очереди в парикмахерской

В Аксыйском районе ученики 9-го и 11-го классов подрались из-за очереди в парикмахерской. Информацию 24.kg подтвердили в УВД Джалал-Абадской области.

По данным ведомства, 18-летний житель села Кош-Добо поступил в больницу с диагнозом «ножевое ранение левой теменной области головы и правой ладони».

«Во время драки старшеклассник ударил младшего. Последний упал, но успел ударить обидчика ножом в голову и ногу. От полученных ранений 11-классник скончался в больнице», — говорится в сообщении.

Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290505/
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