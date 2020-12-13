Zoom-выгорание. Как сделать видеозвонки менее утомительными, но эффективными

Коронавирус вместе с карантином и заботой о здоровье привнес в жизнь кыргызстанцев, да и тысяч людей по всему миру новые правила. Сейчас ни одна рабочая неделя не обходится без видеозвонков. Порой они утомляют гораздо больше, чем совещания офлайн.

Психологи, специалисты по кадрам и IT рассказали 24.kg, как уменьшить вредное влияние видеоконференций и при этом не упустить ничего важного в работе.

— Почему мы устаем от конференций в Zoom и других подобных приложениях?

— Видеоконференции по Zoom и Skype утомляют, потому что ты не можешь считать невербальные знаки собеседника. Поэтому нам приходится больше концентрироваться, чтобы понять собеседника. Часто и самим приходится более тщательно подбирать слова и интонации, чтобы быть услышанным. Все это заставляет наш мозг работать в усиленном режиме. И естественно, после 3-4 звонков человек чувствует себя как выжатый лимон.

— Сказывается ли качество связи на отношении к онлайн-звонкам?

— Безусловно. Скорость интернета, качество соединения и звука, картинки тоже играют свою роль. Когда все работает четко, то человек чувствует себя более комфортно. Когда же звук отстает от картинки, например, то крайне сложно сконцентрировать на одной задаче. Мозгу приходится прикладывать дополнительные усилия, чтобы анализировать одновременно и звук, и картинку.

Паузы и помехи в разговорах повышают уровень тревожности.

— Действительно ли на нашу усталость так влияет только необходимость участвовать в видеоконференциях?

— На самом деле нет. Происходит наложение многих факторов — пандемия, карантин, ограничительные меры, необходимость соблюдать социальную дистанцию, беспокойство за близких, работа и учеба из дома.

Видеозвонки постоянно напоминают, каких возможностей реального общения мы сейчас лишены.

К тому же воедино собралось то, что раньше было разделено, — дом, друзья, работа. Человек просто не успевает переключиться и отдохнуть между своими разными социальными ролями. Отсюда и возникает дополнительная нагрузка и стресс.

— Как изменить ситуацию?

— В первую очередь нужно понять и принять, что различные видеоконференции, онлайн-тренинги и семинары теперь в нашей жизни надолго. Скорее всего, они останутся с нами и после того, как снимут все ограничения пандемии. Поэтому чем раньше вы это поймете и примете, тем легче вам будет.

Читайте по теме COVID-19. Как справиться со стрессом и сохранить психическое здоровье

— Нужно ли ограничивать число видеоконференций?

— Безусловно. Организму нужно успевать восстанавливать силы и эмоциональное состояние. Поэтому нужно очень хорошо планировать свое время так, чтобы не проводить все свое рабочее и личное время, сидя за экраном монитора.

Проводить видеоконференции нужно только тогда, как это действительно необходимо.

Вроде простая истина, но она же и не всегда исполнима. Стоит трезво посмотреть на ситуацию. Скорее всего, окажется, что какие-то рабочие вопросы можно решить, отправив письмо по почте или просто позвонив. Эффективность при этом будет выше, а вот усталость меньше.

— Какое количество видеоконференций оптимально?

— Тут каждый должен решить для себя. Кому-то и одна видеоконференция в неделю — много, а для другого вполне комфортным может быть и несколько конференций в день. Но эксперты все-таки советуют проводить не более двух в неделю, а еще лучше одну.

Иногда лучше отказаться от участия в видеоконференции, если чувствуете, что уже перебор.

Качество работы от этого не пострадает. Ведь в режиме конференции стоит решать только самые важные вопросы, которые требуют присутствия большого числа людей. В остальных случаях можно использовать другие методы.

— Если у меня видеоконференции каждый день, а то и по нескольку сразу?

— Сразу определите длительность таких видеоконференций. Старайтесь проводить в каждой не более двух часов. После устраивайте себе перерыв. Только не сидите все это время перед экраном компьютера.

Во время перерыва лучше сменить обстановку: пройтись, попить воды, сделать зарядку.

Чтобы чувствовать себя более комфортно во время самой видеоконференции, отключите камеру. Можно договориться с коллегами, что камера будет работать только в первые минуты конференции или во время вашего выступления, а остальное время она будет отключена. К тому же общение без камеры позволит вам сфокусироваться на содержании разговора.

Читайте по теме Зимняя депрессия. Советы психолога о том, как справиться с хандрой

Если есть возможность, отодвиньте ноутбук или монитор подальше или поверните его немного в сторону. Это сделает общение в режиме видеоконференции менее утомительным. Четко формулируйте свою речь (не бормочите) и включайте субтитры для облегчения понимания.

— Важна ли техническая подготовка к видеоконференции?

— Безусловно. Такая простая вещь, как регулировка микрофона, может иметь большое значение. Ведь именно от этого будет зависеть то, как вас слышат и воспринимают окружающие. Постарайтесь также минимизировать посторонние шумы. Конечно, никто не предлагает сделать из зала студию звукозаписи, но можно, например, закрыть дверь, не пускать домашних животных, попросить членов семьи не мешать вам во время видеоконференции.