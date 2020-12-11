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Общество

Минздрав обратится в правительство, чтобы снять мораторий на проверку аптек

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Минздраве обратится в правительство с предложением снять мораторий на проверку фармобъектов. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель директора департамента Чинара Мамбеталиева.

Она отметила, что лекарственные средства — это потенциально опасная для здоровья продукция.

«Их качество, безопасность самостоятельно не могут определить ни пациент, ни врач, ни фармацевт. Введение моратория на проверки субъектов предпринимательства очень влияет на то, какого качества продукция будет в аптечной сети. Мы будем вносить предложение о снятии моратория на проверки фармобъектов, это вопрос безопасности», — отметила Чинара Мамбеталиева.

Отметим, что в начале декабря срок моратория на проверки государственными контролирующими органами продлили до 1 января 2022 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176341/
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