Как купить в интернете и не обанкротиться: 5 простых советов

Пандемия COVID-19 принесла миллионы новых пользователей сервисам онлайн-торговли. Покупать в интернете начали даже те люди, которые никогда ранее этого не делали. Многие опасаются делать заказы и оплачивать их банковской картой, боясь потерять деньги, ошибиться в выборе или получить не тот товар. Как этого избежать, 24.kg рассказала опытный интернет-покупатель Ксения Милохова.

— Выбрать сайт производителя или крупные торговые платформы?

— Все зависит от цели. Если вы хотите купить товар у мировых брендов, то лучше выкупать с их официальных сайтов. На виртуальных торговых площадках они могут быть дороже, если там эти бренды не представлены официально.

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Но в случае заказа с онлайн-магазина бренда вам придется думать над доставкой, искать посредника, который отправит покупку в КР. Тогда как на торговых площадках есть своя служба доставки.

Я бы советовала проверять товар и на официальном сайте магазина, и на торговых площадках (на многих уже есть поиск через фото, так что это дело пяти минут). Сравнить на них цены и условия доставки и решить, где купить выгоднее.

— Как понять, что этот ресурс не мошенники?

— На официальных торговых площадках типа Aliexpress есть возможность открыть спор, если товар не доставлен, пришел в ненадлежащем виде или совсем не тот. В случае, если вина продавца будет доказана, а это происходит в 90 процентах случаев, вам вернут деньги. Такая опция отлично упрощает жизнь, я советую поискать ее на торговых площадках. Если она есть, то шанс, что вы не останетесь в дураках, очень велик. Если нет, то можно обратиться к перекупщикам, которые выкупят товар за вас и будут нести ответственность за доставку. Если товар не придет, деньги они вам вернут. Правда, не примут назад товар, если он вам не подошел по каким-то причинам.

— Прибегая к услугам посредников, что нужно сделать перед тем, как отдать им деньги?

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— Универсального совета на этот счет нет. Но логично будет проверить их соцсети, публикуют ли они посылки, которые оформляют, почитать отзывы. Возможно, сходить к ним в офис. А еще обратите внимание на то, просят ли они полную сумму за товар и доставку до оформления заказа. Логично предположить, что если вы оплачиваете им 50 процентов, то они более заинтересованы доставить ваш товар и получить всю сумму, так как там задействованы и их активы.

Если страх слишком сильный, выкупайте товар сами, а перекупщикам оплачивайте только доставку.

В этом случае у вас будет двойной плюс. Во-первых, покупка обойдется дешевле, так как вам не нужно будет платить комиссию перекупщикам за выкуп товара с сайта. Во-вторых, вы оплатите только доставку, а это меньшие деньги, которые не так страшно потерять.

— Какой вариант оплаты предпочтителен: наличные при получении, предоплата или же банковские переводы?

— 95 процентов сайтов и перекупщиков просят оплату картой. Поэтому ответ очевиден. Подводных камней много, особенно, если окажетесь на сомнительных сайтах.

Онлайн-шоперы советуют заводить отдельную карту для покупок в интернете. Держать на ней столько средств, сколько хотите потратить в этот момент.

Что касается оплаты онлайн-покупок наличными, если честно, я с этим не сталкивалась. Но предположу, что в этом случае стоит сохранить чек до получения товара.

— Многие опасаются заказывать в интернет-магазинах, боясь ошибиться с размером. Как обезопасить себя от этого?

— Это, конечно, боль людей, заказывающих онлайн, так как очень сложно угадать размер и качество вещи. Я заказываю одежду онлайн не очень часто, но всегда все приходит нужных размеров. Если у вас стандартные формы, просто возьмите таблицу со всеми видами размеров (европейский, СНГ, китайский и так далее) и выберите свой. Если параметры не стандартные или вы сомневаетесь, просто напишите продавцу. Он всегда сможет вас проконсультировать. Но помните, что от осечек никто не застрахован.

Возможно, чтобы привыкнуть к покупкам вещей онлайн, стоит сначала заказывать то, что вы будете носить в любом размере — широкие худи, халаты, пижамы, спортивные штаны свободного кроя.