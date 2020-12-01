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Общество
Сюжеты: Насилие над детьми, ЧП в армии

Домогательства пограничника к детям. Дело отправлено на пересмотр

В Верховном суде рассмотрели уголовное дело в отношении пограничника, обвиняемого в домогательствах. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что Военная прокуратура просила отменить решение предыдущих инстанций.

Адвокат Самат Мацтаков подтвердил эту информацию. По его словам, Военная прокуратура просила вынести новый приговор по делу и лишить А.Т. свободы сроком на 16 лет.

«Сторона потерпевших также просила отменить решение предыдущих инстанций и вынести новое решение. Адвокат обвиняемого просил отменить приговор Чуйского областного суда и оставить в силе решение Токмакского городского. В итоге дело направили на рассмотрение в первую инстанцию в ином составе суда», — сказал Самат Мацтаков.

Напомним, в Токмаке военнослужащий отдела погранконтроля «Манас» ГПС Т.А., находясь в нетрезвом состоянии, завел малолетнюю девочку в подъезд, стал ее целовать, трогать за бедра и показал свой половой орган. Позже в этом же микрорайоне Т.А. увидел двух девочек, схватил одну из них за плечо, потянул ее и в присутствии другой поцеловал в губы. Суд первой инстанции осудил пограничника по статье «Хулиганство» УК КР, приговорил к штрафу и выпустил из зала суда.

Чуйский областной суд переквалифицировал обвинение со статьи «Насильственные действия сексуального характера» на «Понуждение к действиям сексуального характера». Мужчину признали виновным, но суд применив амнистию, освободил его от наказания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175101/
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