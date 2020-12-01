Домогательства пограничника к детям. Дело отправлено на пересмотр

В Верховном суде рассмотрели уголовное дело в отношении пограничника, обвиняемого в домогательствах. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Уточняется, что Военная прокуратура просила отменить решение предыдущих инстанций.
Адвокат Самат Мацтаков подтвердил эту информацию. По его словам, Военная прокуратура просила вынести новый приговор по делу и лишить А.Т. свободы сроком на 16 лет.
«Сторона потерпевших также просила отменить решение предыдущих инстанций и вынести новое решение. Адвокат обвиняемого просил отменить приговор Чуйского областного суда и оставить в силе решение Токмакского городского. В итоге дело направили на рассмотрение в первую инстанцию в ином составе суда», — сказал Самат Мацтаков.
Напомним, в Токмаке военнослужащий отдела погранконтроля «Манас» ГПС Т.А., находясь в нетрезвом состоянии, завел малолетнюю девочку в подъезд, стал ее целовать, трогать за бедра и показал свой половой орган. Позже в этом же микрорайоне Т.А. увидел двух девочек, схватил одну из них за плечо, потянул ее и в присутствии другой поцеловал в губы. Суд первой инстанции осудил пограничника по статье «Хулиганство» УК КР, приговорил к штрафу и выпустил из зала суда.
Чуйский областной суд переквалифицировал обвинение со статьи «Насильственные действия сексуального характера» на «Понуждение к действиям сексуального характера». Мужчину признали виновным, но суд применив амнистию, освободил его от наказания.