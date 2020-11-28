О военных династиях и современных призывниках

В Кыргызстане заканчивается очередной призыв новобранцев на действительную военную службу. Более 150 юношей из Иссык-Кульского района уже призваны.

Наш собеседник — военный комиссар Чолпон-Атинского объединенного городского военного комиссариата полковник Нурлан Мукамбетов. Из семьи военнослужащих, сам более 20 лет в офицерских погонах. О сегодняшних призывниках, преемственности поколений и многом другом он поделился с читателями 24.kg.

Военная династия Мукамбетовых

Сегодняшнему призывнику служить придется всего год. Будущий новобранец по желанию волен выбрать не только род войск, но и место, где хотел бы служить.

— Стараемся идти навстречу будущим воинам. Если есть разнарядка поближе к дому, почему бы и нет? Это позволяет избежать дезертирства молодых солдат. Родители могут чаще навещать детей. Именно в первые месяцы службы им так необходима поддержка близких! К тому же дома и стены помогают, — говорит наш собеседник, — рассказывает полковник.

Нурлан Мукамбетов родился в семье военнослужащего. Отец был кадровым военным, окончив в Оренбурге военное училище. Служил в Казахстане. В 1971 году перевели в учебный отряд в Балыкчи. После по состоянию здоровья назначен военным комиссаром. Так что ему с братом с малых лет пришлось помотаться по военным гарнизонам. Школы менялись, как стеклышки в детском калейдоскопе.

В отличие от меня, младший брат Руслан с детства грезил офицерской карьерой. Мечту воплотил, создав офицерскую династию Мукамбетовых. Он и два его сына военные. Нурлан Мукамбетов

У меня самого пять дочерей, и никто из девочек не мечтает стать военнослужащей. Я же еще со школьной скамьи мечтал стать историком. Сразу после школы поступить в КНУ не удалось. Экзамены сдал хорошо, из 9 набрал 13 необходимых баллов. Но не прошел. Отец к тому времени был военным комиссаром и мог дать мне возможность не идти служить, чтобы на следующий год поступить в вуз. У нас состоялся мужской разговор. Он мне тогда строго сказал, чтобы я ни о какой отсрочке даже не думал: «Я чужих детей отправляю, а своему тем более поблажки не сделаю. Как смогу потом людям в глаза смотреть?»

Спорить было бесполезно. Это я сейчас считаю, что он был прав. Для такого поступка ему нужны были родительская мудрость и твердость характера, — продолжил он.

Фото Юрия Кузьминых. Полковник Нурлан Мукамбетов

Через несколько месяцев Нурлан Мукамбетов оказался на Украине, в Черниговской области. Учебная танковая часть встретила парня из Киргизии настороженно.

— На весь призыв я был единственным военнослужащим из Средней Азии. Авторитет среди сослуживцев и командиров пришлось завоевывать отношением к службе. Кроме того, помогало хорошее знание русского языка. После «учебки» командование предложило остаться и готовить молодое пополнение. И здесь судьба еще раз дала мне шанс стать кадровым военным. Перед демобилизацией предложили на выбор любое военное училище или пойти на курсы прапорщиков, а потом остаться на сверхсрочную службу. Не скрою, меня это совсем не интересовало и все еще очень тянуло домой. По-прежнему было сильное желание стать историком, — говорит он.

От армии так и не убежал

— Без проблем второй раз сдал экзамены в КНУ. После университета начались бытовые проблемы. Кыргызстан обрел независимость, и профессиональные историки оказались никому не нужны. Работу по специальности невозможно было найти. Перспектив в учительской карьере так же не было. Начался массовый отток русскоязычного населения. Закрывались крупные предприятия, людей без объяснений выгоняли на улицу. К этому времени у меня появились семья и маленький ребенок, — вспоминает полковник.

Именно тогда судьба дала несостоявшемуся историку третий шанс стать офицером. Отец посоветовал сыну поработать в военкомате. Особого выбора у парня тогда не было.

— Гарантированная и постоянная заработная плата — именно это сыграло основную роль. Она тогда помогала нашей молодой семье выжить. Думал, поработаю пару лет, в стране все наладится и спокойно уйду на гражданку. Но офицерская служба затянула, — отмечает Нурлан Мукамбетов.

Проработал несколько лет в системе военных комиссариатов. Потом два года служил в Национальной гвардии начальником управления делами. Когда там начались реформы, молодому офицеру пришлось уйти. Вернулся в родную среду — в Госкомитет по делам обороны.

Молодежь пошла в армию, искать призывников не надо

— В 2016 году во всех кыргызстанских вузах ликвидировали военные кафедры. Тогда молодежь столкнулась с серьезной проблемой. Появились трудности после получения диплома о высшем образовании с трудоустройством. Без военного билета молодым людям закрыли путь в правоохранительные органы, на государственную службу. Все выпускники высших учебных заведений предстали перед непростым выбором: служить в армии или заниматься частным бизнесом.

Сейчас у молодежи появилась мотивация служить. Сегодня парни сами приходят в военкомат и просят призвать их. Нурлан Мукамбетов

Вот недавно был весьма забавный случай. Ко мне с сыном несколько раз приходила женщина. Она умоляла призвать его в армию. Отпрыск с детства бредил карьерой военного. Но у парня проблемы со здоровьем: сильная близорукость и косоглазие. Мы вместе сидели в моем кабинете, подросток рассказывал о мечте служить в войсках специального назначения. Мне с большим трудом удалось его уговорить искать свое призвание в гражданской жизни.

Сегодня часто приходится быть не только военным комиссаром, но и психологом. Проблем с призывниками, как в середине 2000-х годов, у нас нет. Мы единственная сегодня страна в СНГ, где есть альтернативная служба. Это в то сложное время мы работали в режиме сотрудников уголовного розыска. Искали призывников по всему региону и под роспись вручали повестки и забирали в военкомат. Там за день они проходили медицинскую комиссию и отправлялись служить. Сейчас все по-другому, — рассказывает полковник.

В армию мы отправляем все больше мальчишек с высшим образованием. Это около 30 процентов от общего числа призывников. Нурлан Мукамбетов

Это другой уровень. Ему раз объясни, и он все поймет. Такому солдату не страшно доверить в руки сложную технику. Командиры частей очень довольны, они быстро назначают образованных новобранцев командирами взводов и отделений. В этом плане стало намного легче.

После закрытия военных кафедр мы нашли молодым людям хорошую альтернативную замену. Если мечтаешь стать офицером, можешь отслужить срочную и воплотить свою заветную мечту, — говорит собеседник.