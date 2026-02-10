10:05
В Кыргызстане объявлен весенний и осенний призыв — 2026

Президент Садыр Жапаров подписал указ о весеннем и осеннем призыве граждан на срочную и альтернативную службу в 2026 году, а также о переводе военнослужащих, завершивших установленный срок службы, в запас.

Согласно документу, военнослужащие других воинских формирований и государственных органов, где предусмотрена военная служба, после завершения — службы будут официально уволены в запас.

Призыв пройдет в два этапа: март — май и сентябрь — ноябрь 2026 года. На службу будут направлены мужчины, достигшие 18 лет и не имеющие права на отсрочку, а также те, кто утратил право на перенос срока призыва.

Кабмину поручено организовать выполнение всех мероприятий, вытекающих из указа. Контроль за исполнением возложен на соответствующее управление администрации президента.

Документ вступит в силу через семь дней.
