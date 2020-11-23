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Общество
Сюжет: Конституционная реформа

Это террор против инакомыслия. Партия «Ата Мекен» заявит о нападении в милицию

В секретариате партии «Ата Мекен» заявили 24.kg, что после нападения в субботу на штаб политической организации намерены обратиться в милицию. 

В политобъединении сообщили, что подадут также заявление в Генпрокуратуру, поскольку расценивают эту провокацию как террор против инакомыслящих и тех, кто не поддерживает Садыра Жапарова и референдум по внесению изменений в Конституцию 

Напомним, что около 20 человек пришли в штаб партии 21 ноября. Они требовали, чтобы лидер социалистов Омурбек Текебаев извинился перед народом.

«За что конкретно Омурбек Текебаев должен извиниться, пришедшие не сказали. Спустя некоторое время неизвестные ушли», — сообщили редакции.

Отметим, что Омурбек Текебаев — один из активных противников проведения всенародного голосования и принятия нового проекта Основного закона. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174128/
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