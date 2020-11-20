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Общество

Убийство Улана Салянова. Обвиняемый просит направить дело на доследование

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой Улана Салянова.

Суд перешел к прениям сторон.

Ранее адвокат одного из обвиняемых Асанэмира Абыкулова Икрамидин Айткулов заявил, что его подзащитный не совершал убийства брата экс-главы надзорного органа.

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Сам Асанэмир Абыкулов заявил, что уголовное дело необходимо вернуть на доследование.

«Я прошу отправить это дело на доследование. Самое главное в этом процессе — учесть мнение потерпевших. Хотел бы попросить, чтобы дело нормально расследовалось. Например, учитывались пытки и другие нарушения. Следствие вообще непонятно проводилось», — сказал он.

Суд назначил следующий процесс на 27 ноября. В этот день подсудимые должны выступить с последним словом и судья огласит приговор.

Напомним, что Улана Салянова убили в его доме 5 ноября 2017 года. Преступники ничего не взяли. После преступления они скрылись. Основного подозреваемого задержали в конце декабря 2017-го. Известно, что он неоднократно судим. Подозреваемого в организации убийства доставили в столицу в мае 2019 года. Он скрывался в Москве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173925/
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