Новая редакция Конституции. 51,2 процента считают, что курултай нужен

Представители Антикоррупционного делового совета — молодежная платформа «За чистый Кыргызстан» провели социологический опрос населения во всех областях республики, Бишкеке и Оше.

Общее число респондентов — 6 тысяч 558 человек. Опрашивались лица от 18 лет. Опрос провели методом телефонного интервью.

Несмотря на низкий уровень осведомленности об инициативе по повышению статуса курултая, половина населения — 51,2 процента — считает, что это пойдет на благо республики.

Эксперты отметили, что позиция населения по этому вопросу сильно зависит от информированности о самой инициативе по курултаю. Среди лиц, знающих о ней, 72,9 процента оценивают ее как позитивную. Среди незнающих о данной инициативе 39,7 процента посчитали, что курултай может оказаться полезным.

По мнению социологов, это косвенно свидетельствует о том, что формат курултая (даже без учета текущих инициатив) у немалой части населения вызывает положительные эмоции.

По результатам опроса 50,8 процента респондентов заметили, что готовы выступить в роли представителя и участвовать в работе курултая. Среди них на 10 процентов больше мужчин и на столько же процентов лиц предпенсионного и пенсионного возраста.

Восемьдесят депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.