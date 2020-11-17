Россия открывает границы для дополнительных иностранных работников

В связи с нехваткой работников на строительных площадках, вновь активизировавших работу после спада, вызванного коронавирусом, Россия вводит дополнительные квоты для трудящихся из соседних государств. Об этом сообщает Telegram-канал «Азия в центре».

Отмечается, что такое заявление сделал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, подчеркнув, что правительство ищет способы организовать безопасный механизм въезда специалистов из-за рубежа для работы в сфере строительства.

«Подобная тенденция указывает на определенное восстановление рынка и может стать первой из ласточек, предвещающих стабилизацию ситуации вплоть до прежнего состояния», — говорится в сообщении.